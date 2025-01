Uranium en Afrique : ce pays veut exploiter ses réserves

RHJ/Getty Images

L’Afrique regorge d’une quantité colossale de ressources minières. Ces dernières années, les nations africaines ont mis en place un certain nombre de mécanismes pour faire du secteur minier un véritable pilier de développement. Aux quatre coins du continent, les terres regorgent de toutes sortes de filons.

La Zambie peut être considérée comme un grand acteur du secteur minier en Afrique. le pays d’Afrique Australe est notamment l’un des plus grands producteurs de Cuivre de la planète. Le métal rouge est un minérais stratégique dans le processus de la transition énergétique et la Zambie a su se positionner pour fournir divers marchés. En plus de l’uranium, les autorités zambiennes veulent enclencher des leviers pour exploiter ses gisements d’uranium.

Publicité

Avec l’accompagnement de partenaires stratégiques et des investissements ambitieux, le pays entend se positionner comme un acteur clé dans le secteur nucléaire en Afrique. Le projet Muntanga, au cœur de cette dynamique, pourrait transformer le paysage minier et énergétique zambien, tout en renforçant son rôle dans la transition énergétique mondiale.

Selon une récente étude de faisabilité dévoilée par GoviEx Uranium, entreprise spécialisée dans les projets d’extraction d’uranium, le projet Muntanga, situé dans le sud de la Zambie, pourrait produire annuellement jusqu’à 2,2 millions de livres d’uranium sur une période de 12 ans. Ce gisement, dont les travaux préparatoires ont été intensifiés ces derniers mois, représente un atout stratégique pour la Zambie, qui aspire à devenir l’un des nouveaux leaders africains de la production d’uranium.

Avec un investissement initial estimé à 281,9 millions de dollars, GoviEx Uranium, , prévoit de lancer la production en 2028. Si les délais sont respectés, Muntanga pourrait s’imposer comme un modèle de réussite pour le développement durable et responsable des ressources naturelles dans la région.