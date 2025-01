USA: Trump ressuscite le rêve défensif d’un ancien Président

Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle de 2024, marque son retour sur la scène politique avec une annonce majeure en matière de défense nationale. Lors d’une réunion avec des élus républicains en Floride, il a signé un décret ordonnant la construction d’un système antimissile de grande envergure pour protéger le territoire américain.

Le projet, baptisé « Un dôme de fer pour l’Amérique », s’inspire directement du système de défense israélien, reconnu pour son efficacité avec un taux d’interception de 90% contre les roquettes, missiles et drones. Cette initiative rappelle le programme « Star Wars » imaginé par Ronald Reagan pendant la guerre froide, mais qui n’avait pu aboutir faute de technologies appropriées.

Publicité

La mise en œuvre de ce bouclier antimissile a été confiée au nouveau secrétaire à la Défense Pete Hegseth, dont la nomination a suscité des controverses en raison de son manque d’expérience et d’accusations personnelles. Le projet, qui sera entièrement réalisé sur le sol américain, vise à contrer ce que l’administration Trump considère comme « la menace la plus catastrophique » : les attaques par missiles balistiques, hypersoniques et de croisière.

Cette décision stratégique s’inscrit dans une volonté de renforcer la protection du territoire national, Trump soulignant le paradoxe d’une Amérique qui protège d’autres nations sans disposer elle-même d’un tel dispositif défensif. Toutefois, les contours budgétaires de ce projet ambitieux restent à préciser, laissant en suspens la question de sa faisabilité technique et financière à l’échelle d’un pays aux dimensions continentales.