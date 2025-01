Vodun Days 2025 : Le groupe Kassav’ déjà à Cotonou

Photo : Ministère de la Culture

Invité pour l’édition de l’année 2025 des Vodun Days, le groupe Kassav’ a foulé le sol béninois dans la nuit du lundi 6 janvier 2025. Les membres du groupe musical ont été accueillis par les cadres du ministère du tourisme dans la nuit du lundi 6 janvier 2025 à l’aéroport de Cotonou.

Kassav’ est le groupe pionnier du zouk ayant révolutionné la scène musicale caribéenne en portant ses sonorités uniques sur les plus grandes scènes du monde. Kassav’ a été créé dans les Antilles dans les années 1979 par des artistes talentueux tels que Pierre-Edouard Décimus et Christine Salem. Le groupe a perdu en 2021, son leader charismatique, le guitariste-chanteur Jacob Devarieux qui s’est éteint suite à une maladie. Les membres du groupe ont confié à leur arrivée que c’est un vrai bonheur pour eux d’être au Bénin. Ils invitent le public à venir massivement à la plage de Ouidah pour être des témoins oculaires des activités alléchantes prévues.

L’édition 2025 des Vodun Days offrira un programme enrichi, avec des animations et festivités se déroulant tout au long de la journée sur plusieurs sites emblématiques de la ville de Ouidah, à savoir : la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français, le Couvent Mami, le Temple des Pythons, la Forêt sacrée de Kpassè et l’Arène de Ouidah. Les festivités s’étendront également à la plage, où la Grande Cérémonie Vodun marquera l’un des temps forts de l’événement. Les participants pourront assister à un concert géant, réunissant des artistes béninois et internationaux, offrant ainsi une plateforme d’expression musicale et artistique de renommée. Des spectacles uniques auront lieu dans l’Arène de Ouidah pour la première fois, une nouveauté au sein d’un programme inédit.