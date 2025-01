Vodun Days au Bénin : Voici pourquoi un jeune homme a été arrêté

L’activiste Zul-Kifouli Ali a été arrêté ce mardi 7 janvier 2025 à Cotonou et conduit au Centre national d’investigation numérique (CNIN), anciennement connu sous le nom d’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC). Selon les informations disponibles, cette arrestation serait liée à une publication controversée sur sa page Facebook.

Dans son message sur le réseau social, l’activiste mettait en garde contre la participation aux Vodun Days, un grand événement culturel et touristique prévu les 9, 10 et 11 janvier à Ouidah. Il a affirmé que des sacrifices humains étaient envisagés lors de ces célébrations, exhortant ainsi le public à ne pas se rendre sur les lieux. Une déclaration qui, selon certains observateurs, pourrait semer la panique et la confusion dans l’opinion publique. La publication qui n’a pas été supprimée a suscité plusieurs commentaires. Nombreux étaient les internautes à demander que le compte de l’activiste soit signalé.

Les Vodun Days, organisés annuellement à Ouidah, visent à promouvoir le patrimoine culturel et spirituel du Bénin. Cet événement attire chaque année des milliers de visiteurs locaux et internationaux, curieux de découvrir les rituels et traditions liés à la culture vodun. Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités sur les chefs d’accusation retenus contre Zul-Kifouli