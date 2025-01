Voyage vers Mars: la NASA fait un test majeur

Photo : DR

Une avancée majeure dans l’exploration spatiale se profile à l’horizon avec les tests réussis d’un nouveau type de carburant pour réacteur à propulsion nucléaire thermique (NTP). Cette innovation, fruit d’une collaboration entre la NASA et General Atomics, pourrait révolutionner les voyages interplanétaires en réduisant le temps de trajet vers Mars à seulement 45 jours, contre plus de six mois actuellement.

Les essais, menés au Marshall Space Flight Center en Alabama, démontrent la capacité de ce carburant à résister à des conditions extrêmes. Conçu spécifiquement pour fonctionner dans un environnement spatial hostile, ce combustible doit supporter des températures extraordinairement élevées et l’exposition à l’hydrogène gazeux chaud, caractéristiques typiques des réacteurs NTP.

Publicité

Des performances qui laissent envisager le meilleur

Les tests ont soumis le carburant à des conditions particulièrement rigoureuses, notamment des cycles thermiques atteignant 2 600 K (environ 2 326 °C). Le matériau a démontré une résistance remarquable, survivant à six cycles thermiques consécutifs de 20 minutes chacun, sans montrer de signes significatifs de dégradation ou d’érosion face à l’hydrogène chaud.

Les résultats préliminaires suggèrent une efficacité deux à trois fois supérieure à celle des moteurs de fusée chimiques traditionnels. Cette amélioration substantielle de la performance pourrait non seulement réduire considérablement la durée des voyages interplanétaires, mais aussi optimiser la consommation de carburant lors des missions spatiales.

L’Homme, bientôt sur Mars ?

Ces avancées s’inscrivent dans la stratégie à long terme de la NASA pour l’exploration spatiale lointaine. Bien que le développement des réacteurs NTP ne soit pas encore finalisé, les résultats encourageants ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour les missions habitées vers Mars et au-delà. La prochaine étape consistera à tester le carburant dans des conditions toujours plus proches de celles d’une véritable mission spatiale avant, pourquoi pas, un départ en direction de la planète rouge ?