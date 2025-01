Whatsapp: Elon Musk en embuscade ?

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Le magnat de la technologie Elon Musk poursuit sa stratégie de conquête numérique. Après avoir déboursé 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter en 2022 et l’avoir rebaptisé X, l’entrepreneur aux multiples casquettes prépare désormais son offensive dans le domaine de la messagerie instantanée. Un nouveau service baptisé XChat émerge progressivement des entrailles du réseau social, laissant présager une potentielle rivalité avec les géants établis comme WhatsApp.

Une plateforme tentaculaire à l’image des applications chinoises

La transformation de Twitter en X ne représente que la première pierre d’un édifice bien plus ambitieux. Elon Musk aspire à créer une application universelle, miroir occidental des super-applications asiatiques telles que WeChat. Cette vision englobe déjà plusieurs services : Grok, une intelligence artificielle capable de converser et de générer des images, X TV pour le partage de vidéos, et un système d’appels vidéo baptisé X Video. La messagerie privée constitue naturellement la prochaine frontière à conquérir pour enrichir cet écosystème numérique en pleine expansion.

Vers une révolution des communications numériques

Des indices découverts dans le code source de X par l’analyste français P4mui révèlent l’existence d’une fonctionnalité XChat, destinée à remplacer le système actuel des messages privés. Cette évolution pourrait dépasser le simple changement cosmétique. Fervent défenseur des messageries chiffrées comme Signal et Telegram, Elon Musk manifeste un intérêt particulier pour la sécurisation des communications. XChat pourrait ainsi devenir une application autonome, à l’instar de Grok, offrant des garanties de confidentialité renforcées. Le projet s’inscrirait dans une vision globale de refonte des communications numériques, incluant également le développement potentiel de XMail, un service de messagerie électronique sous le domaine @x.com.

La crédibilité en question

Cette multiplication des projets soulève néanmoins des interrogations légitimes sur la capacité d’Elon Musk à concrétiser ses promesses. Les transformations opérées sur X depuis son acquisition – système d’abonnement payant, refonte de l’algorithme, allongement des tweets, suppression de l’API tierce – démontrent une volonté de changement mais peinent à révolutionner fondamentalement l’expérience utilisateur. Le positionnement politique affirmé du milliardaire et ses décisions parfois imprévisibles constituent également des freins potentiels à l’adoption massive de ses services, malgré l’enthousiasme de ses partisans les plus fidèles qui voient dans cette migration numérique un acte de résistance contre les acteurs traditionnels.