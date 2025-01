« Zeus, Héviosso, Hermès, Légba » : Adjadi Bakari redéfinit le Vodun comme un patrimoine universel

La deuxième édition des Vodun Days, prévue pour janvier 2025, s’annonce comme un événement majeur pour la promotion de la culture et des traditions béninoises. Lors d’une intervention sur France 24, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a souligné l’importance de cette célébration, en mettant en lumière les richesses du panthéon vodun et son lien avec les mythologies universelles.

Des ponts entre les cultures

« Zeus, c’est Héviosso ; Hermès, c’est Légba ; et Vénus, c’est Mami Wata », a expliqué le ministre. En établissant ces parallèles entre les divinités vodun et celles des mythologies occidentales, il a montré que le vodun n’est pas seulement un patrimoine spirituel béninois, mais aussi une fenêtre ouverte sur des compréhensions universelles de la divinité et de la nature humaine.

Publicité

Ce discours s’inscrit dans une stratégie visant à revaloriser le vodun comme un vecteur de dialogue culturel et une composante essentielle de l’identité béninoise. « Nous voulons que le monde comprenne que le vodun, loin des clichés, porte une richesse historique et philosophique capable d’enrichir le patrimoine culturel mondial », a-t-il ajouté.

Des visites d’inspection pour des festivités réussies

En marge de ces annonces, les ministres José Tonato (Cadre de Vie) et Jean-Michel Abimbola (Culture) ont effectué une visite d’inspection sur les sites devant accueillir les manifestations. Parmi eux, la place des Fêtes à Ouidah et d’autres lieux emblématiques sont en pleine préparation pour offrir un cadre à la hauteur de l’importance de l’événement. Les équipes techniques travaillent activement pour finaliser les infrastructures et garantir une organisation impeccable. Les Vodun Days 2025 ambitionnent non seulement d’attirer des visiteurs locaux et internationaux, mais aussi de renforcer la fierté nationale autour de ce patrimoine unique.