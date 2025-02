AES : 5 fonds annoncés pour soutenir le secteur minier dans ce pays

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Le gouvernement malien a récemment pris des mesures pour renforcer son industrie minière en adoptant cinq fonds, ce dans le cadre du nouveau Code minier de 2023, qui prévoit une hausse significative de la participation de l’État dans les projets miniers, passant de 20 % à 35 %. Parmi ces fonds, l’un est spécialement dédié au développement local, permettant de financer des projets nationaux et régionaux. Un autre vise à assainir l’exploitation artisanale en réduisant l’utilisation de produits chimiques nocifs et en renforçant la sécurité des sites miniers. De plus, un fonds de promotion minière a été mis en place afin de soutenir le renforcement des capacités techniques et professionnelles du secteur.

Le gouvernement a également instauré un fonds destiné au développement des infrastructures essentielles, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du transport. Ce mécanisme vise à améliorer les infrastructures indispensables à l’exploitation minière et à en faciliter la logistique. En parallèle, un fonds consacré à la recherche géologique et à la formation a été mis en place afin d’encourager les études et la cartographie des ressources minières du pays. Ces fonds sont financés par les titulaires de permis d’exploitation, qu’ils soient industriels ou artisanaux, garantissant ainsi une contribution directe des acteurs du secteur à son développement.

Ces réformes ont déjà porté leurs fruits. Le Mali a pu récupérer environ 500 milliards FCFA (798 millions USD) grâce à des renégociations avec les exploitants miniers, notamment en ce qui concerne les impôts impayés. Selon Alousseni Sanou, ministre des Finances, l’objectif est d’atteindre 750 milliards FCFA d’ici la fin du premier trimestre 2025. En plus d’accroître les recettes de l’État, ces initiatives doivent permettre de renforcer l’autonomie économique du pays et de mieux redistribuer les richesses minières au profit des populations locales. Cette stratégie, en phase avec les orientations du nouveau Code minier, vise à faire du secteur un moteur essentiel de la croissance économique du Mali.