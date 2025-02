AES : une usine de transformation de blé inaugurée

Ibrahim Traore (DR)

L’Alliance des États du Sahel (AES) vise à renforcer la coopération économique et géopolitique entre les nations de la région, en soutenant des projets structurants qui mettent en valeur les ressources locales et favorisent l’intégration des économies saheliennes. Ce projet, en phase avec les objectifs de l’AES, contribue à l’essor d’initiatives destinées à dynamiser l’industrie agroalimentaire et à réduire la dépendance aux importations.

Une inauguration portée par l’État

Le capitaine Ibrahim Traoré a récemment procédé à l’inauguration d’une minoterie implantée à Gampéla au cœur du Burkina Faso. Baptisée « Moulin Double Star », cette installation a nécessité un investissement de 15 milliards FCFA et est conçue pour transformer localement le blé. Dotée d’une capacité de production journalière de 220 tonnes de farine et 80 tonnes de son, l’usine s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de modernisation des infrastructures industrielles.

Des retombées économiques et sociales prometteuses

Au-delà de sa capacité technique, l’initiative devrait générer environ 300 emplois directs, et des milliers d’emplois saisonniers. Le promoteur, El Hadj Souleymane Zidnaba, insiste sur l’importance d’un partenariat étroit entre le secteur industriel et les agriculteurs pour garantir un approvisionnement régulier en blé. La démarche contribue à réduire la dépendance aux importations, renforçant ainsi l’économie nationale et la compétitivité du secteur agroalimentaire. Une production accrue de farine de blé est également envisagée comme un levier pour faire baisser les prix locaux, ce qui profiterait directement aux consommateurs en rendant des produits essentiels comme le pain plus abordables.

La mise en service de cette minoterie illustre la volonté de diversifier et moderniser le tissu industriel national. L’appel lancé par les autorités, invitant les investisseurs nationaux et de la diaspora à participer au développement industriel du pays, s’inscrit dans une dynamique de transformation des matières premières locales. Par ailleurs, l’expérience de ce projet offre des perspectives de synergie entre l’industrie et l’agriculture, un point essentiel pour l’autonomie économique de la région.

La réalisation de cette usine ouvre ainsi la voie à de nouvelles initiatives dans le secteur agro-industriel. L’impact économique potentiel sur les prix de la farine et du pain dans le pays constitue désormais un sujet d’observation privilégié, avec l’espoir que cette avancée technologique et industrielle se traduise par des bénéfices concrets pour l’ensemble de la population.