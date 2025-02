Afrique : 435 millions $ attendus pour l’énergie solaire et éolienne dans ce pays

(Photo DR)

Le Niger ambitionne de renforcer son secteur énergétique grâce aux énergies renouvelables afin de répondre à la demande croissante en électricité et de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Pour y parvenir, le pays prévoit de mobiliser 435 millions de dollars auprès du secteur privé dans le but de financer trois projets majeurs d’ici 2030. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Compact Energétique national, un programme présenté en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale. L’objectif est d’exploiter pleinement les ressources solaires et éoliennes du pays pour améliorer l’électrification, en particulier dans les zones rurales où l’accès à l’électricité demeure limité.

Parmi les projets prévus, le projet éolien de Tarka représente l’investissement le plus important, avec un besoin de 239 millions de dollars pour une première phase visant à installer 148 MW de capacité. Ce projet exploitera les vents réguliers présents dans certaines régions du nord du pays, où les conditions climatiques sont propices à l’éolien. En parallèle, deux projets solaires sont en préparation : le parc solaire de Zabori, qui nécessitera 104 millions de dollars pour une capacité installée de 80 MWc, et le projet de Bangoula, dont la phase initiale de 70 MWc sera financée à hauteur de 92 millions de dollars. Grâce à un ensoleillement exceptionnel estimé entre 5 et 7 kWh/m²/jour, le solaire représente une solution durable pour l’électrification du pays.

Pour attirer les investisseurs et garantir la réussite de ces projets, le gouvernement nigérien prévoit des réformes structurelles visant à améliorer l’environnement des affaires. Parmi ces mesures, la finalisation d’un nouveau code de l’électricité, en cours depuis 2023, devrait offrir un cadre juridique plus attractif pour les entreprises privées. De plus, des efforts sont entrepris pour rétablir la viabilité financière de NIGELEC, la société nationale d’électricité, avec un plan d’amélioration prévu pour 2025. En renforçant la stabilité du secteur énergétique, ces initiatives permettront de favoriser les investissements, d’accélérer la transition énergétique et d’assurer un approvisionnement plus fiable en électricité pour les populations nigériennes.