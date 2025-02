Afrique : Aliko Dangote se lance à la conquête de ce pays

Après avoir révolutionné le paysage industriel nigérian avec sa raffinerie géante de 20 milliards de dollars, capable de traiter quotidiennement 650 000 barils de pétrole, Aliko Dangote poursuit son expansion continentale. Cette infrastructure colossale, associée à une usine d’engrais produisant trois millions de tonnes métriques par an, transforme actuellement l’indépendance énergétique du Nigeria en réduisant drastiquement sa dépendance aux importations de carburant.

Une expansion stratégique en Éthiopie

Le magnat africain investit désormais 400 millions de dollars pour renforcer sa présence en Éthiopie, en doublant la capacité de production de son usine de ciment Mugher. Cette installation, qui atteindra bientôt une production annuelle de cinq millions de tonnes, témoigne de la détermination de l’industriel face aux défis. Malgré les attaques contre les installations de l’entreprise et la perte de personnel clé, Dangote a maintenu le cap, démontrant sa capacité à transformer les obstacles en opportunités de croissance.

Un empire du ciment aux ramifications continentales

La stratégie éthiopienne de Dangote Cement comprend également l’installation d’une unité de broyage près d’Addis-Abeba, renforçant ainsi la chaîne d’approvisionnement pour répondre aux besoins croissants du pays en infrastructures. Cette expansion consolide la présence du groupe dans dix pays africains, illustrant l’ambition de Dangote de stimuler l’industrialisation du continent. Sa vision entrepreneuriale redéfinit les standards de l’industrie de la construction en Afrique, tout en contestant la domination des acteurs européens sur le marché des matériaux.

L’ascension d’un visionnaire africain

Parti d’un modeste commerce de denrées alimentaires hérité de son grand-père dans les années 1970, Aliko Dangote a bâti son empire grâce à une vision audacieuse et une compréhension aiguë des besoins du marché africain. Après avoir dominé le secteur du sucre et de la farine au Nigeria, il s’est lancé dans la production de ciment en 2000. Sa stratégie d’intégration verticale et d’investissements massifs dans des infrastructures modernes a rapidement porté ses fruits. Aujourd’hui, le Groupe Dangote opère dans 17 pays africains, employant plus de 30 000 personnes. Son succès démontre qu’un entrepreneur africain peut construire un conglomérat industriel d’envergure mondiale tout en contribuant au développement économique du continent.