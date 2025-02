Pétrole au Maghreb : lancement d’un projet de construction de raffinerie

Photo : Reuters

Le déclenchement de la crise russo-ukrainienne a quelque peu bouleversé le marché de l’approvisionnement mondial en hydrocarbures. Certains pays comme l’Algérie ont réussi, ont su profiter de cette situation pour gonfler leur carnet de commande. Actuellement, les premières autorités enclenchent divers mécanismes pour dénicher de juteux filons capables de propulser l’économie nationale dans une autre dimension.

Le pays continue de miser sur ses ressources pétro-gazières pour consolider son économie et assurer son rôle de fournisseur clé sur la scène énergétique internationale. Dans cette dynamique, le Premier ministre Nadir Larbaoui a officiellement lancé les travaux d’une nouvelle raffinerie de pétrole à Haoud El-Hamra, située à Hassi Messaoud, l’un des plus grands bassins pétroliers du pays. Ce projet, d’envergure stratégique, devrait renforcer les capacités de raffinage nationales et améliorer la valorisation des hydrocarbures produits sur le territoire.

Alger, déjà premier producteur de gaz naturel en Afrique et parmi les premiers exportateurs mondiaux, cherche à maximiser la rentabilité de ses hydrocarbures en réduisant sa dépendance aux importations de produits raffinés. Actuellement, une partie du carburant consommé localement provient encore de l’étranger, une situation paradoxale pour un pays aussi riche en ressources fossiles.

La raffinerie de Haoud El-Hamra vise ainsi à renforcer l’autosuffisance énergétique du pays tout en augmentant la part de la transformation locale du pétrole brut. L’objectif est double : réduire les importations et générer des revenus supplémentaires en exportant des produits pétroliers finis vers des marchés demandeurs, notamment en Afrique et en Europe.

Au-delà de ses implications pour le secteur énergétique, ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique et d’industrialisation. La raffinerie devrait permettre la création de milliers d’emplois directs et indirects, notamment dans les domaines de la logistique, de la maintenance et des services liés aux hydrocarbures. De plus, le développement des infrastructures pétrolières modernes en Algérie contribue à attirer davantage d’investissements étrangers dans le secteur des énergies. En améliorant ses capacités de raffinage, le pays renforce son attractivité auprès des grandes compagnies pétrolières et énergétiques qui cherchent à nouer des partenariats stratégiques.