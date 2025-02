Afrique : d’importants investissements mobilisés pour des projets d’autoroute

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Après avoir connu des années de soubresauts socio-politiques, Madagascar a initié divers mécanismes pour reconstruire son économie. Le pays compte notamment moderniser son réseau routier pour atteindre ses objectifs économiques. La grande île peut compter sur l’accompagnement de ces partenaires financiers.

Grâce à un soutien financier de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Madagascar s’apprête à renforcer ses axes stratégiques, facilitant ainsi le transport des biens et des personnes. Cette avancée marque un tournant décisif pour l’économie malgache, où l’enclavement des régions constitue encore un frein au développement.

Publicité

Le président malgache Andry Rajoelina et le président de la BADEA, Sidi Ould Tah, ont scellé un accord majeur pour le financement de deux projets routiers d’envergure. Il s’agit de la phase 2 de l’autoroute Antananarivo-Toamasina bénéficiera d’une enveloppe comprise entre 250 et 350 millions $. Ce projet vise à relier plus efficacement la capitale à Toamasina, le plus grand port du pays, sur 260 km.

Un enjeu stratégique majeur pour le commerce et l’exportation. On peut aussi évoquer le projet « Route du Soleil », qui concerne l’axe Soanierana Ivongo – Vahibe, sera financé à hauteur de 76 millions $. Ce tronçon jouera un rôle crucial pour la mobilité dans l’est du pays, facilitant l’accès aux régions isolées. Le réseau routier malgache est en souffrance. De nombreux axes sont dégradés ou impraticables en saison des pluies, ralentissant les échanges et augmentant les coûts logistiques.

L’amélioration de ces infrastructures permettra de répondre à des défis économiques. L’engagement de la BADEA envoie un message positif aux investisseurs étrangers. En soutenant ces infrastructures, la banque démontre la viabilité des grands projets malgaches et leur potentiel économique. Cela pourrait encourager d’autres institutions financières à accompagner Madagascar dans son développement.