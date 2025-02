Afrique du Nord : 27 nouveaux avions bientôt achetés par cette compagnie

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Le secteur de l’aviation civile représente un pan important dans la stratégie de développement économique d’une nation. Avoir un domaine de l’aviation civile performant s’est s’ouvrir les portes du monde grâce à afflux de touristes. Dans la zone du Maghreb, ils sont nombreux les pays qui mettent les bouchées doubles pour avoir des compagnies aériennes compétitives.

Avec son immense potentiel touristique, l‘Égypte ne lésine pas sur les moyens pour avoir un parc aéronautique de haut niveau. Dans un contexte de transformation du secteur aérien en Égypte, la compagnie nationale EgyptAir s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive. D’ici 2028, son parc aérien passera de 70 à 97 avions, avec l’acquisition prochaine de 27 nouveaux appareils, dont plusieurs avions-cargos.

Ce plan ambitieux vise à renforcer la connectivité du pays, répondre à la demande croissante des passagers et soutenir l’expansion des infrastructures aéroportuaires. EgyptAir, acteur majeur du transport aérien en Afrique et au Moyen-Orient, entend moderniser et densifier sa flotte afin de s’adapter aux évolutions du marché. Avec 15,2 millions de passagers transportés en 2024, la compagnie connaît une dynamique de croissance qu’elle souhaite accélérer.

L’expansion de la flotte s’inscrit également dans une vision plus large du gouvernement égyptien, qui ambitionne de doubler la capacité d’accueil de l’aéroport international du Caire. Avec plus de 25 millions de passagers annuels, cet aéroport constitue un hub stratégique pour la région. L’amélioration de ses installations, couplée à l’arrivée de nouveaux avions, doit permettre à l’Égypte de se positionner comme une plaque tournante du transport aérien en Afrique et au Moyen-Orient.

Le plan d’expansion d’EgyptAir reflète une volonté de transformation plus globale, intégrant la digitalisation des services, l’optimisation des opérations et une offre plus compétitive face aux grandes compagnies de la région. Avec ces nouveaux avions et des infrastructures modernisées, la compagnie se donne les moyens de consolider sa position sur la scène internationale et de soutenir l’essor touristique et économique de l’Égypte