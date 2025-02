Énergie au Maghreb : un groupe Suisse prévoit d’investir 1 milliard $

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Les enjeux énergétiques ont toujours façonné le paysage économique international. Avoir un système énergétique performant est gage de stabilité économique et d’opportunités pour la population. Alors que la population mondiale ne fait qu’augmenter, les besoins se font de plus en plus pressants. Alors des initiatives naissent pour répondre à ces défis.

Dans la zone du Maghreb notamment, le potentiel est immense. Le Maroc notamment ne cesse d’attirer les regards des investisseurs internationaux grâce à son potentiel énergétique considérable et sa politique résolument tournée vers les énergies renouvelables.

Dernier en date à s’engager sur cette voie : la startup suisse Synhelion, qui prévoit d’y injecter un milliard $ pour développer un projet de carburants synthétiques durables basés sur l’énergie solaire. Après avoir testé sa technologie en Allemagne et en Espagne, Synhelion ambitionne de faire du Maroc un pionnier dans la production de carburants synthétiques durables grâce au procédé innovant « Sun-to-Liquid ».

Développée en 2016 par des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich, cette technologie permet de convertir directement l’énergie solaire en carburants liquides neutres en carbone. « Nous envisageons de lancer un projet qui s’appuie essentiellement sur l’énergie solaire au Maroc », a affirmé le cofondateur de Synhelion, lors d’un entretien médiatique.

Avec ses grands projets solaires et éoliens, le Maroc est devenu un acteur clé de la transition énergétique. Le royaume a investi massivement dans les énergies renouvelables, notamment à travers des projets emblématiques comme la centrale solaire Noor à Ouarzazate, l’une des plus grandes au monde. Cette stratégie ambitieuse lui permet d’attirer des entreprises innovantes comme Synhelion, qui voient dans le pays un terrain d’expérimentation idéal pour les technologies de demain.

Outre les carburants synthétiques, le Maroc explore d’autres pistes comme l’hydrogène vert, un secteur qui suscite un vif intérêt chez les investisseurs étrangers, notamment européens. L’investissement de Synhelion dans le carburant solaire s’inscrit dans une dynamique plus large où le Maroc se positionne comme un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Grâce à un cadre réglementaire favorable et des ressources naturelles exceptionnelles, le royaume attire des capitaux qui pourraient bien révolutionner l’industrie énergétique et faire de lui un leader en matière d’innovations durables.