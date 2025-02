Afrique du Nord : augmentation des exportations industrielles russes en 2024

La Russie entretient des relations commerciales diversifiées avec de nombreux partenaires à travers le monde. Parmi ces collaborations, les échanges avec l’Afrique du Nord ont connu une dynamique notable en 2024, marquée par une augmentation significative des exportations industrielles russes vers cette région. Cette croissance reflète une demande accrue pour les produits technologiques et industriels en provenance de Moscou, ainsi qu’un renforcement des liens économiques entre les parties.

Entre janvier et octobre 2024, les exportations industrielles de Moscou vers l’Afrique du Nord ont progressé de 16,4 %, selon Anatoly Garbouzov, chef du département des investissements et de la politique industrielle de la capitale russe. Cette hausse s’explique en partie par la forte demande des pays nord-africains pour des produits russes à haute valeur technologique. Les secteurs concernés incluent notamment la construction de machines, la microélectronique, l’industrie chimique et la production alimentaire, qui ont tous bénéficié d’une collaboration renforcée.

Publicité

L’Égypte et le Maroc se distinguent comme des partenaires clés dans cette expansion. En Égypte, les exportations russes se concentrent sur les équipements mécaniques, la microélectronique et les produits alimentaires. Ces domaines répondent aux besoins d’un marché en pleine modernisation et en quête de diversification économique. De son côté, le Maroc a accru ses importations dans les secteurs de l’industrie chimique, des câbles et de l’alimentaire. Anatoly Garbouzov a souligné que ces échanges ouvrent la voie à une collaboration plus étroite et prometteuse entre les deux pays.