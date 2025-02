Elon Musk: un de ses joyaux dégringole en Europe après ses sorties

L’empire Tesla, qui a révolutionné l’industrie automobile en propulsant les véhicules électriques au rang de produits désirables et technologiquement avancés, traverse une zone de turbulences sans précédent sur le marché européen. Les chiffres de janvier 2025 sonnent comme un avertissement pour le constructeur américain, avec une chute vertigineuse de 50% des ventes par rapport à l’année précédente. Cette dégringolade spectaculaire ébranle le géant de l’électrique, qui avait habitué le monde à des records de croissance et des innovations constantes.

La débâcle allemande, symbole d’un malaise profond

En Allemagne, fief européen de Tesla avec son usine de Grünheide près de Berlin, la situation prend une tournure particulièrement dramatique. Les ventes s’effondrent de 59%, réduisant la part de marché du constructeur de 14% à moins de 4%. Cette chute brutale coïncide avec les prises de position controversées d’Elon Musk dans la politique allemande. Le milliardaire, qui n’hésite pas à qualifier le chancelier Olaf Scholz « d’imbécile incompétent », apporte son soutien au parti d’extrême droite AfD, provoquant l’indignation. Le contraste est saisissant avec 2018, année où l’Allemagne déroulait le tapis rouge à l’entrepreneur pour l’implantation de sa première usine européenne. Aujourd’hui, des propriétaires de Tesla affichent des autocollants ironiques : « Je l’ai achetée avant qu’Elon devienne fou« .

Publicité

Une tempête européenne aux multiples facettes

La tourmente ne se limite pas à l’Allemagne. En France, les immatriculations chutent de 63%, tandis que l’Espagne enregistre une baisse vertiginseuse de 75%. Le Luxembourg n’est pas épargné avec un recul de 44%. Cette débâcle généralisée ne peut s’expliquer uniquement par les frasques de Musk. Les constructeurs chinois, menés par BYD, redéfinissent les règles du jeu avec des véhicules alliant technologie de pointe et prix attractifs. Simultanément, les marques européennes comme Renault, avec sa nouvelle R5, intensifient leur offensive sur le segment électrique.

Les défis d’un géant fragilisé

Tesla fait face à des obstacles structurels majeurs. Sa gamme vieillissante et son avance technologique qui s’érode nécessitent un renouvellement urgent. Les résultats du quatrième trimestre 2024 confirment cette tendance préoccupante, avec un premier recul historique des livraisons mondiales de 1%. Bien que Tesla conserve sa position de leader mondial de l’électrique devant BYD, l’analyste Jeff Osborne de TDCowen souligne que « la politisation d’Elon est un sujet brûlant pour les investisseurs » qui craignent son impact sur les ventes. Face à ces défis, le constructeur américain promet le lancement prochain d’un modèle plus abordable, mais la reconquête du marché européen nécessitera plus qu’une simple nouveauté produit pour restaurer la confiance des consommateurs.