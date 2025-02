Afrique : le Niger veut un Sahel fort et indépendant

Photo DR

Le Niger a affirmé avec force sa vision d’un Sahel tourné vers la stabilité et le développement. Le ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a allégué avoir relayé le message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) lors de la 79ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, insistant sur la souveraineté du pays et la nécessité pour les nations sahéliennes de prendre en main leur destin. Il a rappelé que le Niger, confronté à d’importants défis sécuritaires et économiques, ne comptait que sur ses propres forces pour assurer son avenir. Loin d’être une région vouée à l’instabilité, le Sahel doit devenir une zone de prospérité où les populations bénéficient pleinement des ressources et des opportunités économiques disponibles.

La session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui s’est tenue du 22 au 27 septembre 2024 à New York, a été marquée par des débats sur les crises mondiales et la nécessité d’un multilatéralisme plus efficace. Sous la présidence de Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, les discussions ont porté sur le renforcement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine. Le Niger a profité de cette tribune pour exprimer ses attentes envers la communauté internationale, tout en réaffirmant sa volonté de se libérer des dépendances extérieures. Pour Niamey, la stabilité du Sahel passe avant tout par des initiatives locales adaptées aux réalités régionales, loin des solutions imposées de l’extérieur.

Plusieurs nations africaines plaident pour une reconfiguration des relations internationales. L’idée d’un partenariat basé sur le respect mutuel et l’autodétermination a été au cœur des échanges, illustrant un changement de posture des pays du Sud face aux institutions mondiales. La déclaration du chef de la diplomatie nigérienne reflète cette ambition : bâtir un avenir où le Sahel ne serait plus perçu comme un foyer de tensions, mais comme un espace d’opportunités. Pour cela, le Niger mise sur la coopération régionale et des politiques économiques favorisant l’émergence de secteurs stratégiques.