Afrique : supposée liaison entre un trafiquant de drogue et la fille de ce Président

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Jos Leijdekkers, un trafiquant de drogue néerlandais recherché par les autorités européennes, a récemment suscité une controverse majeure en raison de sa présence en Sierra Leone. Condamné à 24 ans de prison pour avoir introduit clandestinement plus de sept tonnes de cocaïne en Europe, Leijdekkers est l’un des criminels les plus recherchés du continent. Des images datant du 1ᵉʳ janvier 2025 montrant l’homme assistant à une messe en Sierra Leone montrent des liens potentiels avec des personnalités influentes du pays. Lors de cet événement, Leijdekkers se trouvait à proximité de membres du gouvernement et d’une femme identifiée comme la fille du président Julius Maada Bio. Ces éléments ont alimenté des spéculations sur ses liens avec la famille présidentielle, notamment un mariage présumé avec la fille du président, ce qui aurait facilité sa présence dans le pays.

Ces allégations ont provoqué une vive inquiétude au sein de la communauté internationale et ont incité le gouvernement sierra-léonais à ouvrir une enquête sur cette affaire. Bien que la police locale ait mené plusieurs descentes et perquisitions dans les lieux où Leijdekkers aurait été aperçu, l’homme reste introuvable à ce jour. Le ministre de l’Information, Chernor Bah, a souligné lors d’un point de presse que les autorités intensifiaient leurs efforts pour localiser le fugitif, mais sans succès jusqu’à présent. Les autorités sierra-léonaises se sont engagées à coopérer avec les partenaires internationaux pour garantir la transparence de l’enquête et éviter que la Sierra Leone ne devienne un refuge pour les activités criminelles. Le gouvernement a aussi réaffirmé sa volonté de lutter contre le trafic de drogue et d’autres formes de criminalité organisée, ce qui représente un défi de taille pour le pays.

Publicité

Le président Bio avait qualifié la lutte contre la drogue de priorité nationale dès avril 2024, en raison de l’augmentation de la consommation de drogues illicites dans le pays. Les accusations liées à Jos Leijdekkers soulèvent des questions sur les capacités de la Sierra Leone à lutter contre le crime transnational et les réseaux criminels opérant sur son territoire. Le ministre Bah a appelé à une coopération renforcée avec la communauté internationale pour renforcer la sécurité et mieux contrôler les frontières nationales, afin d’éviter que la Sierra Leone ne soit exploitée par des trafiquants de drogue ou d’autres groupes criminels.