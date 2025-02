Armement: la Russie va présenter son dernier bijou à Abu dhabi

T-90M Proryv (Photo credits: Russian media)

La guerre en Ukraine, qui a pris une autre tournure en février 2022 avec l’offensive russe, a profondément transformé les dynamiques géopolitiques mondiales et révélé l’importance cruciale des équipements militaires modernes. Ce conflit a mis en lumière les forces et les faiblesses des armements conventionnels, notamment des chars de combat, qui demeurent des éléments essentiels des opérations terrestres malgré l’émergence des drones et autres technologies de pointe.

Le T-90M Proryv, une vitrine technologique russe

La Russie prépare une démonstration de force majeure au salon IDEX-2025 d’Abu Dhabi, avec la présentation internationale de son char T-90M Proryv. Ce véhicule blindé, considéré par Vladimir Poutine comme « le plus puissant au monde », incarne les dernières avancées technologiques russes en matière d’armement terrestre. Des images diffusées par la chaîne Al Arabiya montrent déjà le char, revêtu d’un camouflage adapté aux environnements désertiques, en préparation pour son transport vers les Émirats arabes unis.

Une machine de guerre à la pointe de la technologie

Le T-90M Proryv représente l’évolution ultime de la série T-90, avec des améliorations significatives pensées pour les conflits contemporains. Sa conception privilégie la survie de l’équipage grâce à une protection renforcée sur l’ensemble du blindage. L’automatisation poussée du système de conduite de tir augmente considérablement sa létalité sur le champ de bataille, tandis que ses capacités de survie accrues lui permettent d’opérer dans les conditions les plus hostiles.

Un salon stratégique pour l’industrie de défense

Le choix d’Abu Dhabi pour cette première présentation internationale n’est pas anodin. IDEX-2025, qui se tiendra du 17 au 21 février, constitue l’une des vitrines majeures de l’industrie mondiale de l’armement. L’édition 2023 avait attiré plus de 132 000 visiteurs originaires de 65 pays, démontrant l’importance stratégique de cet événement pour les fabricants d’armement. La présentation du T-90M Proryv témoigne de la volonté russe de maintenir sa position dominante sur le marché international des équipements militaires terrestres, malgré les tensions géopolitiques actuelles.