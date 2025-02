Automobile en Afrique : Dangote met en avant ce véhicule français

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

Aliko Dangote n’est pas l’homme le plus riche d’Afrique par hasard. Le nigérian a su mettre en place un véritable empire autour de son activité principale, le ciment. Aujourd’hui, l’homme d’affaires intervient dans divers secteurs comme l‘agroalimentaire, les hydrocarbures, l’immobilier, l’automobile.

Au niveau de l’automobile, Dangote essaye d’apporter de l’innovation. Le magnat nigérian continue d’élargir son empire industriel avec de nouvelles ambitions dans le secteur automobile. À travers Dangote Peugeot Automobiles Nigeria Limited (DPAN), son groupe vient d’intégrer le modèle Peugeot 3008 GT à sa gamme de véhicules assemblés localement, consolidant ainsi sa position dans un marché encore dominé par les importations.

Le choix de la marque Peugeot par Dangote ne relève pas du hasard. Historiquement, Peugeot a été l’une des premières marques à s’implanter au Nigeria, avec des modèles largement adoptés par les administrations et le secteur privé. Avec l’ajout du Peugeot 3008 GT, DPAN renforce son offre qui comprend déjà les modèles Peugeot 301, 5008 et 508, tous assemblés dans l’usine Greenfield Ultima Assembly à Kaduna.

Ce développement répond à une volonté plus large de diversification industrielle, alignée sur la stratégie du Nigeria visant à réduire son déficit commercial et à promouvoir la fabrication locale. L’assemblage local de ces véhicules représente une avancée dans la politique gouvernementale d’industrialisation du secteur automobile, qui repose sur des incitations fiscales et des restrictions sur les importations de voitures neuves et d’occasion pour favoriser les constructeurs locaux.

L’ambition d’Aliko Dangote ne s’arrête pas au simple assemblage de véhicules. Avec DPAN, il vise à poser les bases d’une industrie automobile robuste, qui pourrait, à terme, faire du Nigeria un hub de fabrication automobile pour l’Afrique de l’Ouest.