Maghreb: la Suisse unit ses forces avec un pays

Les dynamiques de coopération évoluent en Afrique du Nord, où plusieurs États cherchent à élargir leurs partenariats économiques et technologiques. Dans cette logique, le Maroc s’engage aux côtés de la Suisse pour moderniser son système de propriété intellectuelle, marquant ainsi une nouvelle étape dans la consolidation de ses outils de protection et de valorisation de l’innovation.

Un nouveau projet de coopération, baptisé « Swiss PartnershIP Morocco« , a été officiellement lancé le vendredi 14 février 2025 à Casablanca, au siège de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Ce programme, soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO) avec un budget de 17,2 millions de dirhams, s’étendra sur une période de quatre ans. Son ambition principale est d’améliorer le cadre juridique et institutionnel encadrant la propriété intellectuelle au Maroc, tout en favorisant l’innovation et la compétitivité des créateurs et des entreprises marocaines.

La mise en œuvre de cette initiative est assurée par l’Institut Fédéral Suisse de la Propriété Intellectuelle en étroite collaboration avec l’OMPIC. Plusieurs autres institutions marocaines impliquées dans la gestion des droits de propriété intellectuelle bénéficieront également de ce programme, qui vise à rendre plus efficace la protection des brevets, marques et autres créations intellectuelles sur le marché national et international.

Le projet repose sur quatre axes stratégiques. Il prévoit tout d’abord l’amélioration du cadre légal régissant la propriété intellectuelle et industrielle, afin de l’adapter aux évolutions technologiques et aux standards internationaux. Ensuite, il s’attache à renforcer les services offerts en matière de protection et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle, rendant ainsi ces dispositifs plus accessibles aux créateurs et entrepreneurs marocains. Un troisième volet concerne la sensibilisation et la promotion de la propriété intellectuelle auprès des acteurs économiques et institutionnels, en mettant en avant son rôle dans la compétitivité des entreprises. Enfin, l’application effective des droits de propriété intellectuelle fait également partie des priorités, avec un accent mis sur le respect des réglementations et le renforcement des mécanismes de contrôle.

À travers cette coopération, le Maroc affiche sa volonté de se doter d’un cadre de protection plus performant pour ses innovateurs et entrepreneurs. La collaboration avec la Suisse, reconnue pour son expertise dans ce domaine, pourrait ainsi contribuer à renforcer l’environnement économique et industriel marocain en valorisant la créativité et l’innovation locale.