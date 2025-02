Automobile: pourquoi l’occident est en difficulté face à la Chine selon des experts

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

Pendant près d’un siècle, l’industrie automobile mondiale a été dominée par un triumvirat puissant : les constructeurs européens, américains et leurs alliés asiatiques historiques – japonais et coréens. Cette suprématie reposait sur des décennies d’innovation technique, une expertise manufacturière pointue et des processus de production rigoureux. Mais cette domination occidentale vacille désormais face à l’émergence d’une nouvelle approche industrielle venue de Chine, bouleversant les fondamentaux d’un secteur longtemps considéré comme imprenable.

Une révolution silencieuse dans les méthodes de production

L’analyse approfondie menée par Caresoft, société spécialisée dans le démontage et l’étude des coûts de production automobiles, révèle une transformation radicale des méthodes de fabrication chinoises. Les constructeurs du pays ont repensé l’assemblage automobile dans ses moindres détails, privilégiant systématiquement les solutions les plus économiques. Un exemple frappant : là où les constructeurs américains utilisent des aimants à un dollar pour fixer les ciels de toit, leurs homologues chinois optent pour une simple bande adhésive d’un centime. Cette approche minimaliste se retrouve jusque dans les éléments structurels, avec l’utilisation de plastique ou d’alliages composites en lieu et place des traditionnelles pièces en aluminium pour les renforts de caisse.

Publicité

Une mutualisation stratégique des ressources

La force de l’industrie automobile chinoise réside également dans sa capacité à transcender les rivalités commerciales. Sous l’égide du China Automotive Technology & Research Center, les constructeurs nationaux collaborent étroitement, partageant technologies et composants standardisés. Cette mutualisation des ressources accélère l’innovation tout en réduisant les coûts de développement. À l’opposé, les constructeurs occidentaux persistent dans une approche individualiste, chacun développant ses propres solutions techniques, multipliant ainsi les investissements pour des résultats parfois similaires.

Un défi majeur pour l’industrie traditionnelle

Face à cette transformation industrielle, les constructeurs historiques se trouvent confrontés à un dilemme complexe. La nécessité d’accélérer leurs cycles de développement et de réduire leurs coûts de production se heurte aux exigences de qualité et de durabilité profondément ancrées dans leur ADN. Les récentes difficultés rencontrées par Citroën avec sa ë-C3 ou par Peugeot avec certaines séries du E-3008 illustrent les risques d’une adaptation précipitée aux nouvelles normes de production. La question de la fiabilité à long terme des véhicules produits selon les méthodes chinoises reste également en suspens, aucune donnée substantielle n’étant encore disponible sur leur vieillissement. Cette situation place les constructeurs occidentaux dans une position délicate : soit maintenir leurs standards actuels au risque de perdre en compétitivité, soit adopter ces nouvelles méthodes de production en acceptant une possible remise en question de leurs critères de qualité traditionnels.