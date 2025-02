Bande de Gaza: les USA prêts à en prendre le contrôle ?

Photo : AP

Dans une première historique depuis le début de son second mandat, Donald Trump a reçu le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dans le Bureau ovale. Cette rencontre symbolique souligne la solidité de l’alliance américano-israélienne, alors que les deux dirigeants se sont penchés sur des questions cruciales concernant Gaza, notamment le maintien du cessez-le-feu avec le Hamas et l’avenir des populations palestiniennes.

Au cours de leur entretien, Trump n’a pas hésité à qualifier Gaza d’« inhabitable », suggérant que les Palestiniens n’avaient d’autre option que de quitter le territoire. Une position radicale qui marque un tournant significatif dans la politique américaine vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Une sortie qui, naturellement, a eu énormément d’impact auprès de la communauté internationale.

Une vision controversée pour l’avenir de Gaza

Lors de la conférence de presse qui a suivi, Trump a dévoilé un plan surprenant pour Gaza, annonçant que les États-Unis en prendraient le contrôle et la propriété. Sa vision inclut le démantèlement des munitions non explosées, la destruction des bâtiments endommagés et une reconstruction complète. Plus étonnant encore, il a comparé le futur de Gaza à la Côte d’Azur du Moyen-Orient, évoquant une transformation radicale en destination touristique de luxe.

Cette proposition audacieuse s’accompagne d’une position ferme concernant les habitants de Gaza. Trump a clairement exprimé qu’il ne voyait pas d’avenir permanent pour les Palestiniens dans la région, suggérant leur relocalisation vers d’autres pays du Moyen-Orient, une perspective qui a immédiatement suscité de vives réactions internationales.

Des enjeux diplomatiques majeurs

Au-delà de la question gazaouie, cette visite couvre plusieurs objectifs stratégiques majeurs, notamment le renforcement militaire d’Israël avec la levée du blocage sur la livraison de bombes, le dossier nucléaire iranien, et la reprise potentielle des négociations pour une normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite.