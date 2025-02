Base navale russe : accord conclu entre Moscou et ce pays africain

Sergueï Lavrov - Affaires étrangères (Photo /TASS/Getty)

Depuis plusieurs années, la Russie a approfondi sa coopération avec le Soudan, principalement à travers des accords militaires et des investissements dans les ressources naturelles du pays. En 2017, un des projets majeurs de cette coopération a été l’accord signé pour la création d’une base navale russe sur la mer Rouge, plus précisément au port de Port-Soudan. Bien que le projet ait rencontré des obstacles et ait été retardé en raison de l’instabilité politique au Soudan, il demeure une priorité pour les deux pays. Malgré les turbulences politiques qui ont secoué le Soudan après le renversement d’Omar al-Béchir en 2019, les négociations concernant la base navale continuent de manière positive.

Plus récemment, un responsable soudanais a confirmé la persistance de l’accord, précisant qu’il n’y avait aucun obstacle à sa mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères soudanais, Ali Yusef Sharif, a exprimé un soutien clair à ce projet en déclarant qu’il n’y avait pas de difficultés à ce sujet. « Nous sommes tout à fait d’accord sur cette question et il n’y a pas d’obstacles. C’est une question facile », a-t-il déclaré. Ce soutien vient renforcer l’idée que la Russie reste un partenaire clé pour le Soudan, qui cherche à diversifier ses alliés et à réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. La volonté de maintenir une relation forte avec la Russie est également motivée par le désir de Khartoum de garantir un soutien politique sur la scène internationale, notamment au sein des instances des Nations unies.

La base navale offrirait à la Russie un point d’ancrage militaire important en mer Rouge, une zone importante pour la sécurité maritime et les échanges commerciaux internationaux. Elle permettrait à Moscou de renforcer sa présence dans cette région pour le commerce énergétique et les routes maritimes. Le partenariat entre Khartoum et Moscou s’est notamment consolidé avec la signature d’accords de défense, permettant à la Russie de fournir des équipements militaires et de former les forces armées soudanaises. Le soutien de Moscou au Soudan se traduit par des livraisons d’armement, notamment des munitions et des véhicules blindés, dans le but de renforcer la capacité de défense du pays. Les deux nations ont également envisagé de développer des projets d’exploitation des ressources naturelles, en particulier dans les secteurs miniers, où le Soudan possède d’importantes réserves d’or et de minerai.