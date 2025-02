Bénin : Blocage de la désignation des chefs de village FCBE

Paul Hounkpè, Nouveau Secrétaire général des FCBE

La désignation des chefs de village et de quartier affiliés au parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) rencontre actuellement des obstacles dans plusieurs régions du Bénin. Dans le département du Borgou, le préfet Djibril Cissé a émis un message radio (n°4/077/Pdb/Sgd/Sa) demandant aux maires de suspendre l’application de l’arrêté 2025 n°4/012/Pdb/Sgd/St/Ccd/Sa, qui concernait la nomination de ces responsables locaux. Cette directive entraîne un gel du processus de mise en place des nouveaux chefs de village et de quartier dans cette zone.

Cette situation n’est pas isolée au Borgou; des blocages similaires sont signalés dans d’autres départements du pays. Face à ces entraves, le Bureau politique de la FCBE, par la voix de son secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè, a publié un communiqué ce 24 février 2025. Ce document informe l’opinion publique des difficultés rencontrées et précise que le parti a initié des investigations pour déterminer les raisons exactes de ces blocages et comprendre les motivations des décisions préfectorales. En attendant les conclusions de ces démarches, la FCBE exhorte ses militants à faire preuve de patience et de retenue.

Rappelons qu’en novembre dernier, la Commission électorale nationale autonome (CENA) avait remis la liste des localités où les partis politiques Union progressiste le renouveau (UPR), Bloc républicain (BR) et Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) sont qualifiés à designer les chefs de village ou de quartier de ville. En faisant cette remise de liste de répartition des 5 294 sièges, la Cena se conforme à l’article 201 nouveau du code électoral. Cet article dispose que « Le chef d’un village ou d’un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l’attribution des sièges ».