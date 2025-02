Bénin : Houngbédji, une voix critique au sein du pouvoir, selon Ahossi

Invité sur Bip Radio le samedi 8 février 2025, Basile Ahossi, vice-président du parti Les Démocrates (LD), a partagé le contenu de son récent échange avec Me Adrien Houngbédji, fondateur du Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Selon lui, l’ancien président de l’Assemblée nationale souhaite jouer un rôle de « voix critique » au sein de la mouvance présidentielle sans pour autant la quitter.

Lors de leur rencontre, les deux hommes ont abordé diverses questions d’actualité, notamment la fermeture de la frontière de Malanville. Houngbédji aurait exprimé son souhait de voir le président du Niger saisir la main tendue par le président Patrice Talon pour une normalisation de la situation.

Mais l’un des points centraux de leur échange a été la question des prisonniers et exilés politiques. Me Houngbédji a plaidé pour la libération des détenus, notamment du professeur Joël Aïvo et de Reckya Madougou, ainsi que pour le retour des exilés. Une démarche qui a réjoui Basile Ahossi, estimant que de telles prises de position honorent les principes démocratiques du Bénin.

« Quand il a parlé de ces choses, j’étais tout heureux », a confié Ahossi, rappelant que plusieurs figures politiques, telles que Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi, partagent cette revendication. Interrogé sur une éventuelle rupture d’Adrien Houngbédji avec la mouvance présidentielle, Ahossi a précisé que le leader du PRD n’avait pas exprimé d’intention de quitter la coalition au pouvoir. Cependant, il souhaite s’impliquer davantage en tant que voix critique pour influencer les décisions et faire entendre certaines revendications essentielles.

Ahossi estime que si les propositions de Houngbédji ne sont pas prises en compte, cela pourrait créer des tensions au sein de la mouvance. Il note toutefois que son interlocuteur semble déterminé à poursuivre son engagement, motivé par son expérience et son âge avancé : « Il prend de l’âge, 83 ans, ce n’est pas donné à tout le monde. Il veut laisser une empreinte forte sur ces questions avant de se retirer. »

Vers la présidentielle de 2026 : Les Démocrates en réflexion

Basile Ahossi a également profité de son passage sur Bip Radio pour évoquer l’évolution du parti Les Démocrates en vue de l’échéance présidentielle de 2026. Il a révélé que le président du parti, Boni Yayi, a récemment réuni les cadres du LD afin de lancer une réflexion sur le choix d’un candidat.

« Le président Yayi Boni nous a réunis et il a dit : ‘On se donne un délai, chacun pense à un candidat’ », a rapporté Ahossi. La procédure ne se limite pas à une simple proposition de nom, mais inclut aussi une justification argumentée des compétences et atouts des candidats potentiels. Sans préciser de délai, Boni Yayi a assuré que les membres du parti se retrouveraient prochainement pour confronter leurs idées et avancer vers une décision.