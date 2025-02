Richard Boni Ouorou (Ph Facebook)

Lors de la cérémonie de présentation des vœux du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), désormais intégré à l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), ce dimanche 2 février, Adrien Houngbédji a pris position sur la situation politique du Bénin. L’ancien président de l’Assemblée nationale a dénoncé les lois qu’il considère comme « liberticides » et a regretté l’exclusion de certaines figures politiques.

Sans nommer explicitement de personnes, Adrien Houngbédji a déclaré : « Ce que nous voyons là […] est la conséquence de l’exclusion. » Il a insisté sur l’importance des principes en politique, estimant qu’un système juste ne devrait pas permettre que certains soient arbitrairement écartés du jeu démocratique.

Cette prise de parole a suscité de nombreuses réactions, notamment celle du politologue Boni Richard Ouorou. Dans une publication sur Facebook, ce dernier a livré une analyse critique de l’attitude du PRD dans la sphère politique béninoise. Selon Boni Richard Ouorou, le PRD aurait dû, dès 2022, conditionner son alliance avec la majorité présidentielle à la libération des détenus politiques et au rétablissement d’un ordre constitutionnel clair. Il déplore que certains acteurs politiques oscillent entre des positions contradictoires, ce qui, selon lui, déstabilise les jeunes générations et nuit à la crédibilité du discours politique.

« Si nous aspirons à exercer une politique responsable et à devenir un modèle pour la jeunesse, il est impératif de leur enseigner l’importance de l’intégrité en politique. Nous devons rejeter la duperie et l’esprit de vengeance lorsque nos objectifs et promesses ne sont pas réalisés », a-t-il affirmé. Le politologue critique également l’instabilité des alliances politiques, évoquant notamment l’historique des coalitions formées et défaites au fil des mandats. Pour lui, ces revirements successifs ne font qu’affaiblir le débat démocratique, tandis que le peuple, lui, continue de souffrir sans que les problèmes de fond ne soient réellement adressés.