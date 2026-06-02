Bénin : Romuald Wadagni réorganise le renseignement

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a dissous par décret la Direction des services de liaison et de documentation (DSLD) pour créer la Direction générale des services (DGS). Cette décision majeure réorganise l’administration centrale du renseignement béninois en confiant la gestion opérationnelle de la nouvelle entité au capitaine de frégate Orphée Hounkanrin, qui occupait précédemment la fonction de directeur de la DSLD.

Les services de la présidence de la République indiquent que la mise en place de la DGS répond à la nécessité d’ajuster les méthodes de collecte et d’analyse des informations face aux mutations géopolitiques actuelles. L’institution dispose d’un cadre organisationnel modifié afin de fluidifier le traitement du renseignement stratégique. Les autorités béninoises précisent que cette configuration cible une réactivité accrue face aux risques émergents et un alignement sur les standards internationaux de sécurité.

Le fonctionnement de cette agence repose sur le respect des principes d’éthique professionnelle, de continuité de l’action publique et de bonne gouvernance. Le décret présidentiel intègre également des objectifs d’optimisation des liaisons avec les administrations civiles et militaires du pays.

Coopération internationale et gestion des menaces transfrontalières

Les prérogatives dévolues à la Direction générale des services incluent le renforcement des partenariats opérationnels avec les agences de sécurité homologues à l’étranger. Cette orientation technique vise à rationaliser le partage de données face aux enjeux diplomatiques contemporains et aux menaces asymétriques transfrontalières.

Le nouveau directeur général, Orphée Hounkanrin, prend immédiatement ses fonctions pour installer la structure administrative et déployer les nouvelles orientations opérationnelles prévues par l’acte présidentiel.