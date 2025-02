Bénin : Talon désavoue les apôtres du 3è mandat

Photo : Présidence de la République du Bénin

Face au comité de pilotage de l’audit du fichier électoral, le président Talon a tenu un discours teinté d’humilité et de pragmatisme. Il a notamment évoqué un regain de vertu qui caractérise la fin d’une mission et annoncé sa disponibilité pour tout ce qui va dans l’intérêt de la nation. Avec cette posture du chef de l’Etat, on se demande si déjà le Bénin bascule dans une nouvelle dynamique politique et s’il s’agit d’un mea culpa du président au peuple béninois. Mais en toile de fond, Patrice Talon met fin à la polémique du 3ème mandat. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a tenu une rencontre avec le comité de pilotage de l’audit du fichier électoral. Cette rencontre, marquée par des déclarations fortes, semble résonner comme un acte de contrition de la part du chef de l’État. Mais au-delà, les propos tenus lors de ces échanges avec Jean-Baptiste Elias et ses compagnons ouvrent la voie pour une nouvelle dynamique politique au Bénin.

Une attitude très conciliante de Patrice Talon

Le président béninois Patrice Talon a adopté une posture très conciliante lors des échanges avec le comité de pilotage de l’audit du fichier électoral. Cette attitude traduit une volonté d’ouverture et de transparence dans le processus électoral, visant à garantir la crédibilité des prochaines échéances électorales. En acceptant le dialogue avec les experts chargés d’examiner la fiabilité du fichier électoral, Talon montre son engagement en faveur d’un processus inclusif et démocratique. Cette posture pourrait également être interprétée comme une manière de rassurer aussi bien les acteurs politiques que la communauté internationale sur la sincérité des élections à venir. Si certains y voient un simple exercice de communication politique, d’autres considèrent ces déclarations comme un premier pas vers un apaisement du climat politique au Bénin. Depuis plusieurs années, le pays est traversé par des tensions entre le pouvoir en place et l’opposition. L’exil de certains leaders politiques et l’arrestation de plusieurs figures de l’opposition ont accentué ces fractures. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

