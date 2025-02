Célébration des acquis de la conférence nationale: Boni Yayi et UP-R, même combat?

Boni Yayi (Photo présidence)

(Nécessité de retrouver le consensus de 1990) Il y a quelques jours, Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, a effectué des visites symboliques auprès des pères de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Dans la même période, le parti Union Progressiste – Le Renouveau (UP-R) a entamé une série de célébrations religieuses pour valoriser et préserver les acquis de la même conférence nationale. On se demande alors si Boni Yayi et l’UP-R partagent les mêmes objectifs: retrouver le consensus autour des grands moments de la vie de la nation Bénin. La conférence nationale des forces vives de la nation, tenue en février 1990, a été un tournant décisif dans l’histoire politique du Bénin. Elle a permis au pays de se réconcilier avec son histoire, de jeter les bases d’une transition démocratique et de sortir d’un régime de parti unique. L’initiative de Boni Yayi de rendre hommage à ces figures emblématiques telle que Nicéphore Soglo, Théodore Holo, Robert Dossou, Bruno Amoussou et Adrien Houngbédji, est donc porteuse de sens. En visitant ces acteurs, même si officiellement il est dit que c’est pour leurs présenter les vœux de nouvel an, il a cherché à souligner leur rôle déterminant dans la naissance de la démocratie béninoise moderne. Le pays doit en grande partie ses institutions démocratiques à l’esprit de dialogue et d’unité de la conférence nationale.

Dans le même temps, de son côté, le parti Union Progressiste – Le Renouveau (UP-R), principal parti du régime Talon, a organisé des célébrations pour commémorer les acquis de la Conférence Nationale. Ces célébrations ont pour objectif de souligner l’importance des réformes politiques qui ont suivi la conférence nationale, tout en vantant les réalisations de l’actuel gouvernement dans la consolidation des bases démocratiques. Lors de ces célébrations, des messages forts ont été lancés, affirmant que les principes démocratiques énoncés à l’époque de la Conférence Nationale restent au cœur de la politique au Bénin.

