Conflit en RDC : Kigali accuse Bruxelles et suspend la coopération

Paul Kagame (Photo Getty Image)

La Belgique et le Rwanda entretiennent depuis plusieurs décennies une coopération au développement qui s’est traduite par des investissements dans des secteurs clés tels que l’éducation, l’agriculture et la gouvernance. Encadrée par Enabel, l’agence belge de développement, cette collaboration visait à améliorer les conditions de vie des Rwandais et à renforcer les capacités institutionnelles du pays. Toutefois, ces relations ont été régulièrement mises à l’épreuve par des tensions diplomatiques, souvent liées à des désaccords sur des questions historiques et politiques. Le 18 février 2025, le gouvernement rwandais a annoncé la suspension de cette coopération, invoquant la position de la Belgique sur le conflit à l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Kigali accuse Bruxelles d’avoir mené une campagne diplomatique visant à bloquer son accès aux financements internationaux, une attitude perçue comme une tentative de pression politique inacceptable par les autorités rwandaises.

Les autorités rwandaises ont déclaré que « le Rwanda ne se laissera ni intimider ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale« . En réponse, la Belgique a indiqué qu’elle était déjà en train de réévaluer son programme d’aide en raison de la situation sécuritaire dans la région. Selon le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, la révision du programme d’aide était en cours et aurait conduit à des mesures restrictives vis-à-vis du Rwanda, ce que Kigali aurait anticipé en suspendant unilatéralement la coopération. Cette décision met en péril plusieurs projets en cours dans les domaines de l’éducation et du développement rural. L’appui belge était particulièrement concentré sur la modernisation du secteur agricole et l’amélioration de la formation professionnelle pour les jeunes, des initiatives essentielles pour le développement économique du Rwanda.

Enabel jouait un rôle central dans la mise en œuvre des projets de développement soutenus par la Belgique, contribuant au renforcement de la gouvernance et à la promotion de politiques de décentralisation. L’arrêt brutal de cette assistance risque d’affecter des milliers de bénéficiaires, notamment dans le secteur de l’éducation où la Belgique finançait des initiatives destinées à améliorer l’accès à l’enseignement et à adapter les formations aux besoins du marché du travail. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir activement les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23). Une accusation que Kigali rejette carrément.