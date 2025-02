Donald Trump traité de « gangster » par un célèbre acteur

Donald Trump ( Photo : AP)

Depuis qu’il a été investi dans ses fonctions de 47ᵉ président des États-Unis, Donald Trump fait beaucoup parler de lui. Il a pris un certain nombre de décisions improbables qui font jaser. Avec son autre compagnon milliardaire, Elon Musk, le magnat de l’immobilier souhaite transformer en profondeur l’Amérique.

La vision de Donald Trump n’est pas partagée par tout le monde. Elles sont nombreuses les personnalités de premier plan à critiquer la posture du locataire de la maison blanche. Parmi ces personnalités, on peut citer le célèbre acteur, Richar Gere. L’acteur américain, icône du cinéma mondial, a été honoré lors des Goya 2025, les prestigieuses récompenses du cinéma espagnol.

Publicité

À 75 ans, il a reçu une distinction pour l’ensemble de sa carrière, marquant ainsi un demi-siècle sur grand écran. Mais au-delà des honneurs, c’est un Richard Gere engagé qui s’est exprimé lors de la cérémonie, livrant une analyse sans concession sur la situation politique aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Loin de se contenter des remerciements habituels, Richard Gere a profité de son discours pour partager ses préoccupations quant à l’évolution du climat politique aux États-Unis.

Installé récemment à Madrid, l’acteur a tenu des propos tranchants sur l’administration américaine actuelle, en visant directement Donald Trump. « Je viens d’un endroit aujourd’hui très sombre en Amérique où nous avons une brute, un gangster, qui est le président des États-Unis. Mais ce n’est pas seulement aux États-Unis. Partout, l’autoritarisme prend le contrôle » a livré la légende du grand écran.

Ce n’est pas la première fois que Richard Gere prend position sur des sujets politiques et sociaux. Connue pour son engagement en faveur des droits humains, la star de Pretty Woman et Chicago a souvent dénoncé les dérives du pouvoir, notamment en défendant la cause tibétaine face au régime chinois ou encore en critiquant la politique migratoire des États-Unis et de l’Europe.