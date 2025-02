Donald Trump : voici le 1er gros rétropédalage de son administration

Photo : AP

Depuis le début de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait multiplié les promesses autour des conflits internationaux, notamment concernant la guerre en Ukraine et la situation à Gaza. Le candidat républicain s’était engagé à résoudre rapidement ces crises en misant sur ses talents autoproclamés de négociateur. Pour l’Ukraine, il affirmait pouvoir obtenir un accord de paix en 24 heures grâce à ses relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Quant au conflit israélo-palestinien, il promettait une approche pragmatique basée sur son expérience dans l’immobilier et les affaires.

Le plan Trump pour Gaza : entre démesure et improvisation

La dernière initiative présidentielle concernant Gaza illustre parfaitement cette approche improvisée de la diplomatie internationale. Mardi, lors d’une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, Donald Trump a dévoilé un projet aussi ambitieux qu’inattendu. Le président américain a esquissé sa vision : transformer l’enclave palestinienne en une zone prospère sous tutelle américaine. Cette annonce, prise sans consultation préalable de son équipe, a révélé les failles d’une gouvernance basée sur l’instinct plutôt que sur une stratégie diplomatique réfléchie.

La solitude du décideur

Cette nouvelle orientation politique a provoqué une rupture sans précédent au sein du parti républicain. Le sénateur du Kentucky, Rand Paul figure de proue du mouvement isolationniste, a dénoncé cette violation flagrante du principe « America First« . Cette opposition interne témoigne d’une fracture idéologique profonde entre les partisans d’une politique étrangère interventionniste et les défenseurs d’une approche plus isolationniste. Les hauts responsables de l’administration, pris au dépourvu, se sont retrouvés incapables d’expliquer les détails d’un plan visiblement conçu dans l’urgence.

Une reculade diplomatique sous pression internationale

La réaction internationale ne s’est pas fait attendre. Face à un concert de critiques venues d’Europe et du monde entier, l’administration américaine a dû battre en retraite. La porte-parole de la Maison-Blanche a rapidement déconstruit les éléments fondamentaux du projet présidentiel : abandon de l’idée d’un déploiement militaire américain, retrait du financement par les contribuables américains, et renoncement au déplacement des populations gazaouies. Cette volte-face précipitée n’a pourtant pas suffi à éteindre l’incendie diplomatique. Emmanuel Macron, rejoint par ses homologues européens, a fermement condamné toute perspective de déplacement forcé des Palestiniens. Les médias allemands ont particulièrement fustigé l’amateurisme présidentiel, tandis que la presse internationale soulignait l’incohérence d’une telle proposition.

Quelques voix discordantes ont néanmoins émergé pour défendre l’initiative présidentielle. Certains éditorialistes conservateurs américains y ont vu une manière provocante mais nécessaire de bousculer le statu quo sur la question palestinienne. Benyamin Nétanyahou lui-même a salué cette approche novatrice, soutenant l’idée d’une mobilité volontaire des populations gazaouies dans le cadre d’une reconstruction de l’enclave. Ces soutiens isolés ne masquent cependant pas l’échec d’une diplomatie spectacle qui, une fois de plus, a dû se confronter aux réalités complexes des relations internationales.