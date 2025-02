Droits de douane: nouvelle menace de Trump contre le Canada

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Donald Trump, président des États-Unis, a annoncé dimanche 2 février qu’il allait tenir des discussions cruciales avec le premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau et le gouvernement mexicain. Ces entretiens font suite à l’imposition de droits de douane de 25 % sur les produits en provenance des deux pays. À son retour à Washington après un week-end en Floride, Trump s’est montré relativement confiant, déclarant ne pas s’attendre à « rien de grave » de la part de ses interlocuteurs.

Face à ces mesures protectionnistes américaines, le Canada a réagi fermement. Justin Trudeau a annoncé que son pays imposerait des droits de douane de 25 % sur des produits américains, pour un montant total de 155 milliards de dollars canadiens. Une première série de produits, d’une valeur de 30 milliards de dollars canadiens, sera taxée dès mardi. Trump n’a pas hésité à critiquer le Canada, accusant le pays de maintenir des barrières commerciales tout en bénéficiant de subventions américaines considérables.

Impact économique et réactions internationales

Le président américain, fervent défenseur des droits de douane, a finalement admis que ces mesures pourraient avoir des répercussions sur les entreprises et les consommateurs américains. Dans une série de messages sur Truth Social, il a reconnu que cette politique pourrait « faire souffrir« , tout en insistant sur sa vision du « nouvel âge d’or » pour les États-Unis. Les économistes préviennent que ces mesures, touchant plus de 1 400 milliards de dollars de produits importés, pourraient entraîner des hausses de prix et ralentir l’activité économique de tous les pays concernés.

Relations diplomatiques tendues

Le différend commercial s’accompagne de tensions diplomatiques croissantes. Le ministre mexicain de l’Économie, Marcelo Ebrard, a vivement réagi aux accusations américaines d’une prétendue « alliance » avec les narcotrafiquants, les qualifiant de prétexte pour justifier ces mesures commerciales punitives. De son côté, le Canada a annoncé son intention de contester ces droits de douane devant l‘Organisation mondiale du commerce et dans le cadre de l’accord de libre-échange Aceum.