Face à Trump, l’Iran refuse de plier

Massoud Pezeshkian. - Sipa Press

Les relations entre l’Iran et les États-Unis traversent une période de fortes tensions, marquée par des accusations mutuelles et des mesures coercitives. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a récemment dénoncé les intentions de son homologue américain, Donald Trump, affirmant que ce dernier cherche à affaiblir l’Iran et à le contraindre à capituler. Ces déclarations interviennent dans un contexte où les deux pays peinent à trouver un terrain d’entente, malgré les appels au dialogue.

Lors d’un discours prononcé à l’occasion du 46e anniversaire de la République islamique, Massoud Pezeshkian a vivement critiqué la politique américaine. Il a notamment évoqué un mémorandum signé par Donald Trump, qui prévoit de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran, en particulier dans le secteur pétrolier. « Trump prétend vouloir discuter avec nous, mais ses actions visent à mettre notre Révolution à genoux », a-t-il déclaré. Le président iranien a toutefois réaffirmé que son pays ne cherchait pas la guerre, tout en insistant sur le fait que l’Iran ne céderait jamais à la pression extérieure.

Les célébrations de cet anniversaire ont été l’occasion pour les Iraniens de manifester leur unité nationale. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Téhéran et d’autres villes, arborant des drapeaux iraniens et des portraits du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Des répliques de missiles et d’équipements militaires ont été exposées, symbolisant la résistance du pays face aux menaces extérieures. Les slogans anti-américains et anti-israéliens ont résonné dans les rues, reflétant le sentiment général de défiance à l’égard des politiques étrangères perçues comme hostiles.

Dans son discours, Massoud Pezeshkian a également appelé à l’union des différentes composantes de la société iranienne. « Si nous restons unis, nous pourrons surmonter tous les défis », a-t-il affirmé, tout en dénonçant les tentatives américaines de semer la division au sein de la population. Ces propos s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer la cohésion nationale face aux pressions internationales.

Les célébrations annuelles, qui commémorent le renversement de la monarchie Pahlavi en 1979, ont pris une dimension particulière cette année, alors que Donald Trump a récemment renforcé sa politique de « pression maximale » contre l’Iran. Cette approche, caractérisée par des sanctions économiques et des mesures diplomatiques strictes, a exacerbé les tensions entre les deux nations. Les dirigeants iraniens ont multiplié les appels à la mobilisation populaire, soulignant l’importance de résister aux pressions extérieures.

Les images diffusées par la télévision d’État ont montré des familles entières participant aux festivités, dans une atmosphère à la fois festive et revendicative. Les chants patriotiques et les hymnes révolutionnaires ont accompagné les défilés, rappelant les valeurs fondatrices de la République islamique. La tour Azadi, symbole de liberté et de résistance, a servi de point de ralliement pour de nombreux manifestants.