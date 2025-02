(Mikhail Svetlov / Getty Images)

Le président russe Vladimir Poutine, cible de multiples sanctions internationales depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, fait l’objet de vives critiques de la part des dirigeants occidentaux. Accusé de crimes de guerre par la Cour pénale internationale et confronté à un isolement diplomatique croissant, le chef du Kremlin riposte en remettant en cause la légitimité des élites politiques européennes actuelles.

Une nostalgie calculée des grandes figures françaises

Dans une interview accordée au journaliste Pavel Zaroubine, Vladimir Poutine dresse un portrait élogieux des anciens présidents français. Il cite notamment Charles de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac comme des « personnalités politiques exceptionnelles« . Le dirigeant russe loue leur capacité à défendre leurs convictions et leur volonté de les mettre en application. Cette évocation des figures historiques de la Ve République traduit une stratégie délibérée visant à opposer un âge d’or révolu à ce qu’il considère comme une médiocrité contemporaine.

Une charge contre le système politique européen

Le maître du Kremlin ne se contente pas de distribuer des bons points aux anciens dirigeants. Il fustige les responsables politiques européens actuels, qualifiés de « fretins politiques« . Vladimir Poutine pointe particulièrement du doigt leur incapacité à proposer des programmes attractifs aux électeurs. Il critique notamment la tentative d’interdiction du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), y voyant le symptôme d’un système à bout de souffle qui préfère bannir ses opposants plutôt que de les combattre sur le terrain des idées.

L’éducation et la compétence en ligne de mire

Le président russe pousse plus loin sa critique en remettant en cause les compétences mêmes des dirigeants européens actuels. Il dénonce leur manque d’éducation et leur incompétence supposée dans la gestion des intérêts des citoyens européens. Cette attaque frontale révèle une volonté de décrédibiliser les instances dirigeantes occidentales. En parallèle de ses éloges des anciennes figures politiques allemandes comme Willy Brandt, Helmut Kohl et Gerhard Schröder, Poutine dessine les contours d’une Europe qu’il juge en pleine dérive institutionnelle et démocratique.