Maghreb: les accidents se multiplient dans ce pays

Photo Pixabay

Les pays du Maghreb affrontent depuis des décennies une problématique majeure : la mortalité routière. Les infrastructures routières vieillissantes, le non-respect fréquent du code de la route et l’augmentation constante du parc automobile créent un cocktail particulièrement dangereux. Les initiatives gouvernementales successives, malgré des investissements conséquents et des campagnes de sensibilisation régulières, peinent à endiguer ce phénomène qui continue de faucher des vies quotidiennement.

Un début d’année marqué par des bilans alarmants

Le mois de janvier 2025 illustre tragiquement cette réalité avec 161 décès sur les routes nationales. Les services de la Protection civile ont dû intervenir pas moins de 4 769 fois pour secourir les victimes d’accidents de circulation. Le nombre de blessés atteint le chiffre vertigineux de 5 409 personnes, laissant présager des conséquences durables tant sur le plan humain qu’économique. La légère diminution de 5% du nombre de décès par rapport au mois précédent apparaît comme une maigre consolation face à l’ampleur du drame qui se joue quotidiennement sur les routes du pays.

Publicité

Des interventions d’urgence multiples

La Protection civile redouble d’efforts pour faire face aux nombreuses situations critiques. Les équipes de secours, mobilisées jour et nuit, effectuent des interventions dans des conditions souvent périlleuses. Les accidents impliquent fréquemment plusieurs véhicules, compliquant les opérations de sauvetage et nécessitant une coordination précise entre les différentes unités d’intervention. Cette mobilisation permanente des services d’urgence témoigne de l’intensité et de la gravité des accidents qui émaillent les routes nationales.

Une mobilisation nationale indispensable

L’ampleur de ces tragédies exige une prise de conscience collective. Les chiffres alarmants de janvier 2025 démontrent que les mesures actuelles ne suffisent pas. L’amélioration de la sécurité routière nécessite une approche globale : renforcement des contrôles, modernisation des infrastructures, éducation routière dès le plus jeune âge. Parallèlement, la prévention des intoxications au monoxyde de carbone doit devenir une priorité nationale, avec des campagnes d’information intensifiées et un soutien accru aux familles pour l’installation d’équipements de sécurité. Ces défis majeurs requièrent l’engagement de tous les acteurs de la société pour préserver des vies et construire un avenir plus sûr.