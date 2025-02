François Hollande : Trump « n’est plus un allié » de l’Europe

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche s’accompagne de décisions marquées qui alimentent de nombreux débats en Occident. Parmi les voix critiques, celle de l’ancien président français François Hollande se distingue par une analyse tranchée : selon lui, les orientations de la nouvelle administration américaine ne font plus des États-Unis un allié de l’Europe. Il dénonce un rapprochement inquiétant avec des adversaires historiques et une politique économique agressive à l’égard de l’Europe.

Dans un entretien accordé au Monde, François Hollande exprime sa préoccupation face au virage stratégique amorcé par Donald Trump. Si des désaccords ont toujours existé entre les États-Unis et l’Europe, l’ancien chef de l’État estime que la situation actuelle marque une rupture inédite. Le soutien affiché de Washington à certains mouvements extrémistes sur le continent européen et son alignement croissant avec la Russie suscitent des interrogations sur la fiabilité du partenariat transatlantique.

Une politique qui fragilise l’Europe

La posture de Donald Trump en matière de relations internationales reflète, selon François Hollande, un pragmatisme dénué de toute considération diplomatique traditionnelle. En témoigne son approche vis-à-vis de la Russie. Alors que l’ancien président français souligne la nécessité d’un rapport de force clair face à Vladimir Poutine, il observe que l’administration Trump semble privilégier une entente à tout prix, quitte à fragiliser les positions européennes. Ce changement de cap pourrait, selon lui, avoir des répercussions majeures sur la stabilité en Ukraine et au-delà.

La Chine, un prétexte pour attaquer l’Europe ?

Au-delà des enjeux diplomatiques, François Hollande insiste sur l’impact économique des décisions prises par Donald Trump. Contrairement aux discours officiels mettant en avant une rivalité avec la Chine, il estime que les véritables cibles des nouvelles mesures américaines sont les partenaires européens. Les tensions commerciales et les attaques répétées contre certaines industries européennes témoignent, selon lui, d’une volonté explicite d’affaiblir la position de l’Europe sur la scène économique mondiale.

Dans ce contexte, la stratégie européenne doit, selon François Hollande, être repensée. Il plaide pour une politique de défense plus autonome et adaptée aux nouvelles réalités géopolitiques. Toutefois, il met en garde contre une approche unifiée à 27, rappelant que certains pays de l’Union européenne adoptent des positions ambivalentes vis-à-vis de la Russie et des États-Unis. Cette fragmentation complique toute initiative cohérente face aux défis actuels.

La responsabilité de la France en cas d’escalade selon Hollande

Alors que l’Europe cherche à s’adapter à ce nouvel ordre mondial, François Hollande souligne la responsabilité de la France en cas d’escalade. Si une attaque venait à viser un État membre de l’OTAN, le respect des engagements internationaux imposerait une réaction ferme de Paris. Dans un contexte marqué par l’incertitude et les repositionnements stratégiques, l’ancien président français appelle à une vigilance accrue face aux dynamiques politiques qui redéfinissent l’équilibre des relations internationales.