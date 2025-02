Guerre à Goma: le Rwanda nie (encore) participer aux hostilités

Paul Kagame (Photo Getty Image)

Depuis plus d’une décennie, les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC) alimentent une instabilité chronique dans la région des Grands Lacs. Les accusations récurrentes de Kinshasa pointent l’implication directe du Rwanda aux côtés du Mouvement du 23 mars (M23), un groupe rebelle actif dans l’est de la RDC. Ces allégations, étayées par de nombreux rapports d’experts des Nations Unies depuis 2012, ont mis en lumière le soutien présumé de Kigali aux rebelles à travers la fourniture d’armes, de munitions et le déploiement de troupes rwandaises sur le territoire congolais.

Le Rwanda accuse la CDAA de complicité avec Kinshasa

La dernière salve diplomatique survient après un sommet extraordinaire de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA), tenu le 31 janvier 2025. Face aux accusations de la CDAA concernant l’engagement des Forces de défense du Rwanda (FDR) aux côtés des rebelles, Kigali réagit avec véhémence. Dans un communiqué officiel, le ministère rwandais des Affaires étrangères réfute catégoriquement ces allégations, affirmant que ses forces armées se limitent à la protection de ses frontières et à la défense des populations civiles.

Une escalade des accusations mutuelles

Le gouvernement rwandais contre-attaque en accusant la CDAA de prendre parti dans ce qu’il qualifie de « guerre du gouvernement congolais contre son propre peuple ». Cette rhétorique vise à présenter le M23 comme le défenseur légitime de certains groupes ethniques en RDC. Plus grave encore, Kigali soupçonne une collusion entre les forces de maintien de la paix de la CDAA et l’armée congolaise, évoquant la préparation d’une offensive conjointe contre le Rwanda avec pour objectif le renversement de son gouvernement.

La vérité derrière les démentis

Les démentis répétés du Rwanda se heurtent pourtant à une accumulation de preuves documentées par diverses sources internationales. Les rapports successifs des experts de l’ONU, les témoignages recueillis sur le terrain et les analyses d’organisations indépendantes convergent vers une même conclusion : l’implication substantielle des forces rwandaises dans le conflit aux côtés du M23. Ces investigations ont notamment mis en évidence des schémas récurrents de soutien militaire, logistique et stratégique apporté aux rebelles par Kigali, contredisant ainsi les dénégations officielles du gouvernement rwandais.