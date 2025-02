Sanctions de Trump: le Canada doit s’inquiéter de cette possible conséquence

Les nouvelles sanctions douanières imposées par Donald Trump contre le Canada, le Mexique et la Chine soulèvent des inquiétudes majeures pour l’économie canadienne. Le décret signé samedi par le président américain prévoit des droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, avec un taux réduit à 10% pour les produits énergétiques canadiens. Ces trois pays représentent actuellement un tiers des importations américaines de biens et services. Selon Clemens Fuest, directeur de l’Institut de recherche économique Ifo de Munich, ces mesures provoqueront inévitablement une dépréciation du dollar canadien, tout comme du peso mexicain.

L’Europe prépare sa riposte face à la menace américaine

Les regards se tournent maintenant vers l’Union européenne, prochaine cible potentielle des sanctions américaines selon l’économiste Jens Südekum de l’université de Düsseldorf. L’UE envisage déjà des mesures de rétorsion, notamment une taxe numérique visant spécifiquement les géants de la Silicon Valley. Cette stratégie pourrait ouvrir la voie à des négociations constructives avec Washington, Trump cherchant ultimement à conclure des accords plutôt qu’à maintenir un conflit commercial permanent. L’industrie automobile allemande figure parmi les secteurs particulièrement vulnérables aux futures sanctions américaines.

Des opportunités inattendues dans la crise

Paradoxalement, la dépréciation des monnaies canadienne et mexicaine pourrait créer des avantages compétitifs pour certains acteurs économiques. Les constructeurs automobiles allemands qui exportent depuis ces pays pourraient notamment voir leurs pertes partiellement compensées par ces fluctuations monétaires. Cette dynamique illustre la complexité des répercussions des sanctions commerciales, créant simultanément des obstacles et des opportunités pour les entreprises internationales. Les mesures punitives de Trump, qui entreront en vigueur le 4 février, redessinent ainsi profondément les équilibres du commerce mondial, forçant chaque pays à repenser ses stratégies économiques et diplomatiques.