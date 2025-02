La Chine désormais dans le top 3 de ce secteur

BYD. Photo: DR

L’ascension de BYD constitue l’un des développements les plus notables de ces dernières années dans le secteur automobile. En 2024, le constructeur chinois a atteint le statut de marque automobile influente à l’échelle mondiale, avec plus de 4 millions de véhicules vendus.

Cette performance exceptionnelle lui a permis de se hisser à la cinquième place parmi les groupes automobiles mondiaux, dépassant des géants historiques comme GM et Ford, tout en se positionnant derrière Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia et Stellantis.

BYD, une marque en plein essor

Au sein de l’empire BYD, la structure se compose de quatre marques distinctes :

BYD,

Yangwang,

Denza

Fang Cheng Bao.

Cependant, c’est la marque BYD qui porte l’essentiel du succès avec 3,8 millions de véhicules vendus, se classant ainsi troisième au niveau mondial, derrière Toyota (9 millions) et Volkswagen (4,9 millions). Cette réussite est d’autant plus impressionnante que BYD se concentre exclusivement sur les véhicules hybrides rechargeables et électriques.

Cette croissance spectaculaire soulève néanmoins des questions concernant l’expansion internationale de BYD, particulièrement en Europe. Le constructeur chinois fait face à des obstacles significatifs sur le marché européen, notamment des barrières commerciales et des surtaxes imposées pour protéger les constructeurs locaux.

L’Europe, plus ouverte à la Chine dans les années à venir ?

Ces mesures protectionnistes constituent un défi majeur pour BYD dans sa stratégie de conquête du marché européen, malgré son succès éclatant en Asie et son innovation technologique constante. L’écart entre BYD et Volkswagen ne cesse de se réduire, avec seulement un million d’unités les séparant.

Alors que BYD poursuit son expansion avec le lancement de nouveaux navires de transport et l’ouverture de nouvelles usines à travers le monde, Volkswagen traverse une période difficile, marquée par des ventes en baisse et des fermetures d’usines.