La Chine se prépare-t-elle à la guerre ?

Armée chinoise ( (Mark Schiefelbein/AP/SIPA))

La Chine aurait développé de nouveaux navires équipés de rampes géantes, susceptibles de révolutionner les stratégies d’opérations amphibies visant Taïwan. Des images satellites partagées sur le compte X d’Allsource Analysis révèlent que ces navires disposent d’installations spéciales permettant de débarquer des véhicules militaires directement sur les routes taïwanaises.

Les analystes de défense surveillant les chantiers navals chinois ont identifié trois à cinq de ces navires spéciaux au chantier naval international de Guangzhou, dans le sud de la Chine, caractérisés par des « ponts routiers inhabituellement longs s’étendant depuis leur proue ».

Publicité

Selon Naval News, ces embarcations seraient destinées à des opérations amphibies. Cette avancée technologique inquiète les experts, car elle permettrait à la Chine d’envisager des sites de débarquement jusqu’alors considérés comme impraticables, élargissant ainsi considérablement ses options stratégiques face à l’île.

Un double objectif stratégique

Ces navires sont équipés de rampes impressionnantes mesurant 120 mètres de long et disposent à l’arrière d’une plate-forme ouverte permettant à d’autres bâtiments d’accoster et de décharger. Cette conception favoriserait le débarquement sécurisé de camions, même par mauvais temps. Selon la Dr Emma Salisbury, chercheuse en puissance maritime au Council on Geostrategy, ces infrastructures font partie des indicateurs suggérant une possible préparation à une invasion.

Elle souligne qu’une telle opération contre Taïwan nécessiterait de nombreux navires pour transporter rapidement du personnel et du matériel à travers le détroit. La chercheuse estime que la Chine poursuit une stratégie duale avec ces embarcations : créer des navires à usage potentiellement commercial qui peuvent facilement être adaptés à des fins militaires. Leur conception spécifique semble d’ailleurs corroborer cette hypothèse selon les experts.

Remise en question des défenses traditionnelles

Historiquement, l’île principale de Taïwan était considérée comme relativement protégée contre une invasion maritime en raison du nombre limité de plages adaptées aux débarquements amphibies. Cependant, avec l’introduction de ces rampes d’une portée considérable, cette protection naturelle devient obsolète obligeant ainsi l’île insulaire à revoir sa stratégie, d’autant qu’elle ne sait pas vraiment si elle pourra compter sur certains de ses alliés, les USA en tête, en cas d’attaque.