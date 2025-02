La montée des hubs technologiques en Afrique : un levier de développement économique

Centre-ville de Casablanca. Photo : Karim Achalhi

Avec sa population jeune et son esprit entrepreneurial, l’Afrique nourrit de grandes ambitions économiques. Sur ce continent en pleine transformation, des villes comme Casablanca, Lagos et Nairobi se sont imposées comme de puissants hubs technologiques, attirant investisseurs et créant des emplois dans des secteurs en pleine expansion.

Les hubs technologiques : un écosystème en plein essor

Le paysage technologique africain connaît une dynamique impressionnante. Alors qu’en 2010, le continent ne comptait qu’une poignée de hubs, leur nombre a explosé pour atteindre 1 031 en 2023, selon le Centre du Commerce International (ITC).

Ces plateformes d’innovation, conçues pour soutenir les start-ups disposant de ressources limitées, ont pris une importance accrue, notamment après la crise sanitaire qui a accéléré la digitalisation.

D’après le rapport « Tech Hubs in Africa, accelerating start-ups for resilient growth 3rd Edition 2024 » publié par l’ITC, le Nigéria se positionne en tête avec 164 hubs, suivi par l’Afrique du Sud et le Kenya.

Ces villes ne sont pas seulement des centres d’innovation, elles sont devenues des véritables jackpots économiques pour leurs régions respectives, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques et renforçant le rôle du continent sur la scène internationale.

Nairobi : le centre névralgique de l’innovation en Afrique de l’Est

Le Kenya se positionne comme l’une des économies à la croissance rapide du continent, notamment avec son fameux « Silicon Savannah ». La ville de Nairobi est devenue un véritable laboratoire d’idées où des start-ups de toutes tailles œuvrent dans des domaines diversifiés comme la fintech, l’agritech, l’énergie renouvelable, et même le secteur mobile. Nairobi attire de nombreuses entreprises internationales qui viennent y investir, dans le but de profiter de l’infrastructure de qualité et de la main-d’œuvre qualifiée disponible.

Des projets comme M-Pesa, une solution de paiement mobile, ont permis de révolutionner les services financiers dans toute la région, et Nairobi continue d’être un hub clé pour l’expansion de l’économie numérique en Afrique.

Casablanca : un carrefour technologique au Maghreb

Casablanca est en train de se positionner comme un pôle technologique majeur. Avec des projets ambitieux comme la Technopark, qui regroupe des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, la blockchain et la fintech, la ville attire des investisseurs locaux et internationaux.

Cette dynamique est soutenue par un cadre législatif favorable, avec des incitations fiscales pour les entreprises du secteur numérique, qui favorisent l’émergence de start-ups locales. La création de « spaces » dédiés à l’innovation, comme des espaces de coworking, stimule l’esprit entrepreneurial et permet à de jeunes talents de concrétiser leurs idées dans un environnement propice à la collaboration.

Lagos : la Silicon Valley de l’Afrique de l’Ouest

Lagos s’impose aujourd’hui comme la Silicon Valley de l’Afrique de l’Ouest. Cette métropole dynamique héberge une scène tech florissante, dominée par des start-ups dans des secteurs aussi variés que la fintech, l’intelligence artificielle et les technologies de la santé.

Avec une population jeune, avide de nouvelles technologies, Lagos bénéficie d’un terreau fertile pour les entreprises du secteur numérique. Des réussites comme celles de Flutterwave ou Andela témoignent du potentiel de la ville, qui attire à la fois des investisseurs étrangers et des talents locaux.

Le Nigéria, première économie d’Afrique, dispose également d’un environnement favorable à l’innovation grâce à des politiques incitatives, et Lagos devient peu à peu un pôle incontournable pour les entrepreneurs du secteur technologique.

Les initiatives et investissements pour soutenir la transformation

Les gouvernements africains et les organisations internationales prennent de plus en plus conscience du rôle clé de la technologie dans le développement économique et social du continent. Des initiatives telles que la Digital Transformation Strategy for Africa de l’Union africaine, ainsi que les investissements croissants de géants technologiques comme Google, Microsoft et Meta (Facebook), témoignent de cet engouement.

Ces efforts s’orientent vers l’amélioration de l’accès à Internet, la formation d’une main-d’œuvre compétente et le soutien aux innovations locales, renforçant ainsi les bases d’une économie numérique dynamique.