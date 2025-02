La Russie annonce une rencontre entre Poutine et Trump

Photo : Alexei Nikolsky/AP

Le conflit russo-ukrainien, qui a débuté en février 2022, a profondément bouleversé l’équilibre géopolitique mondial et les relations internationales. Cette guerre a entraîné des sanctions économiques massives contre la Russie, une crise humanitaire majeure et une reconfiguration des alliances diplomatiques. Les tentatives de médiation et de négociation se sont multipliées depuis le début des hostilités, impliquant de nombreux acteurs internationaux, tandis que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts du territoire ukrainien.

Un sommet en terrain neutre avant les visites officielles

Le Kremlin vient d’officialiser la préparation d’une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a précisé que cette réunion de travail se tiendrait dans un pays tiers, préalablement aux visites mutuelles des deux dirigeants dans leurs pays respectifs. Les assistants des deux présidents ont déjà entamé la coordination de cette rencontre diplomatique, marquant une nouvelle étape dans les relations russo-américaines.

Publicité

L’Arabie Saoudite comme possible terre d’accueil

Parmi les options envisagées pour accueillir ce sommet, l’Arabie Saoudite émerge comme une possibilité sérieuse. Si aucune décision définitive n’a encore été arrêtée, la mention spécifique de Riyad par Dmitri Peskov suggère que la capitale saoudienne pourrait servir de cadre à ces discussions diplomatiques. Cette option souligne le rôle grandissant de l’Arabie Saoudite sur la scène internationale comme médiateur potentiel.

Une reprise du dialogue au plus haut niveau

Cette future rencontre représenterait la première entre les deux dirigeants depuis le sommet du G20 à Osaka en juin 2019. Le porte-parole du Kremlin a souligné la convergence de vues entre Poutine et Trump sur la nécessité de privilégier les moyens politiques et diplomatiques pour parvenir à la paix. Les deux présidents ont échangé des invitations officielles pour des visites dans leurs pays respectifs, témoignant d’une volonté mutuelle de renouer le dialogue diplomatique au plus haut niveau. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans les relations internationales, alors que les tensions persistent et que les enjeux géopolitiques demeurent complexes.