Logements sociaux de Ouèdo : Tout savoir sur le processus pour être propriétaire

Logement sociaux cité de Ouèdo. Photo : DR

Le gouvernement béninois franchit une étape majeure dans sa politique d’accès au logement avec le lancement de la commercialisation de 20 000 logements sociaux et économiques à Ouèdo. Cette initiative, portée par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, José Didier Tonato, s’inscrit dans le cadre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et ambitionne d’améliorer significativement le cadre de vie des Béninois.

Une vision durable et inclusive

Lors de la cérémonie de lancement, José Didier Tonato a souligné l’importance stratégique de ce projet. « C’est Ouèdo qui accueille la première cité appelée Éco-cité. Nous devons veiller à ce qu’à partir de Ouèdo, des centaines de villes durables émergent à travers tout le pays », a-t-il affirmé. Ce projet illustre l’engagement du gouvernement en faveur du développement durable et du bien-être social, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 11 qui vise à garantir des villes et des communautés durables.

Des offres accessibles et diversifiées

Selon les données de commercialisation, les logements proposés couvrent une large gamme de prix et de modalités de paiement afin de s’adapter aux différentes catégories socio-économiques. Le programme propose des appartements de type F4 ainsi que des maisons individuelles, avec des options d’achat comptant ou en location-accession.

Par exemple, un appartement F4 de type A est accessible à partir de 43,7 millions de FCFA au comptant, tandis qu’une maison individuelle de type B est proposée à 59,6 millions de FCFA. Des facilités de paiement sont mises en place, incluant des mensualités allant de 55 000 FCFA à 414 000 FCFA, en fonction du type de logement choisi. De plus, des subventions allant jusqu’à 14,58 millions de FCFA permettent d’alléger le coût pour les bénéficiaires.

Un engagement gouvernemental confirmé

Ce programme s’inscrit dans une dynamique plus large d’investissements structurants initiés depuis 2016 sous l’impulsion du président Patrice Talon. « Le président tient ses engagements, qu’il s’agisse de l’asphaltage, de l’assainissement pluvial et bien d’autres projets », a rappelé le ministre. Ce projet de logements sociaux vient répondre à un besoin fondamental des citoyens, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté politique, économique et sociale du pays.