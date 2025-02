Nucléaire : les craintes concernant Elon Musk dissipées

Elon Musk (Getty Images)

La nomination d’Elon Musk en tant que figure clé au sein de l’administration Trump suscite de nombreuses inquiétudes, notamment en raison de son accès potentiel aux systèmes informatiques gouvernementaux. Cette situation inédite a provoqué une vive réaction, particulièrement concernant le département de l’Énergie, responsable de l’arsenal nucléaire américain.

Face à ces préoccupations, le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a dû intervenir publiquement pour clarifier la situation. Il a affirmé que le Department of Government Efficiency (DOGE) n’avait aucun accès aux informations sensibles liées à l’armement nucléaire. Cette déclaration ferme révèle l’ampleur des inquiétudes soulevées par cette nomination.

Sécurité et protocoles, au cœur des débats

Les systèmes nucléaires américains bénéficient d’une protection extrêmement robuste. Utilisant des équipements parfois antérieurs à l’ère numérique et totalement isolés d’Internet, ils nécessitent des autorisations multiples et une coordination précise entre différentes branches militaires pour être activés. Cette architecture complexe rend techniquement impossible toute manipulation non autorisée, même pour quelqu’un disposant d’un accès privilégié aux systèmes gouvernementaux.

Cependant, les experts soulèvent une préoccupation plus subtile : l’influence croissante de Musk sur Trump. Selon Alex Wellerstein, spécialiste des questions nucléaires, le véritable danger ne réside pas dans une éventuelle manipulation technique des systèmes, mais dans la capacité potentielle du milliardaire à influencer les décisions présidentielles concernant l’utilisation de l’arsenal nucléaire.

Les employés de Musk, un danger réel ?

Au-delà des questions nucléaires, la présence du DOGE dans l’administration soulève d’autres inquiétudes significatives. Les employés de Musk, n’étant pas soumis aux mêmes contrôles de sécurité que les agents fédéraux, pourraient représenter une vulnérabilité pour la sécurité nationale. De plus, leur influence sur la gestion des déchets nucléaires et d’autres programmes environnementaux critiques suscite des préoccupations légitimes quant à la pérennité de ces initiatives essentielles.