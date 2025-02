M23 en RDC : le Rwanda rejette les accusations et les sanctions américaines

Paul Kagame (Photo Getty Image)

Le M23, un groupe rebelle actif dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), a intensifié ses offensives à partir de 2022, reprenant plusieurs localités du pays. Cette résurgence des combats a conduit à des milliers de déplacés internes. La situation s’est rapidement dégradée, l’armée congolaise peinant à contenir les assauts répétés du M23. Ce groupe, reconnu pour ses tactiques militaires complexes, a mené de violentes attaques. Le soutien présumé de pays voisins comme le Rwanda et l’Ouganda au M23 a alimenté une dimension géopolitique complexe du conflit. Bien que ces pays aient systématiquement nié toute implication directe, des rapports de l’ONU et du gouvernement congolais suggèrent que le Rwanda a fourni des armes et du soutien logistique au groupe rebelle, alimentant les tensions régionales.

Les sanctions américaines imposées récemment contre des responsables rwandais accusés de violations des droits humains dans le contexte du conflit ont ajouté une nouvelle couche de complexité aux relations diplomatiques entre les pays concernés. Le gouvernement rwandais a fermement rejeté les sanctions américaines imposées à James Kabarebe, ministre rwandais accusé d’implication dans des violations des droits humains en RDC. Kigali qualifie ces sanctions de « injustifiées » et « infondées« , soulignant qu’elles ne contribueront pas à résoudre la crise dans l’est de la RDC. Le Rwanda critique également l’inaction de la communauté internationale face à l’insécurité croissante dans cette région. Il rappelle que les forces congolaises et d’autres groupes armés n’ont pas été sanctionnés pour leurs actions violentes contre les civils et les forces rwandaises. Le Rwanda se défend en affirmant qu’il cherche avant tout à protéger ses frontières et à garantir la sécurité de ses citoyens face aux menaces persistantes de la RDC. Selon Kigali, la priorité est de mettre fin aux politiques d’extrémisme et de violence dans la région.

Publicité

Les conséquences humanitaires des attaques du M23 sont dramatiques. Des milliers de vies ont été perdues et un nombre encore plus élevé de personnes ont été blessées ou contraintes de fuir les violences. La situation a aggravé une crise déjà difficile dans l’est du pays, marquée par une insécurité persistante, un accès limité aux services de base et une pauvreté endémique. Les pratiques de recrutement forcé, les violences sexuelles et les attaques ethniques ont été régulièrement dénoncées, soulignant la brutalité des acteurs armés dans cette région. Face à cette situation, la communauté internationale est sous pression pour trouver une solution durable, mais l’absence d’une réponse unifiée et l’enlisement du conflit continuent de rendre la situation intenable pour les populations civiles.