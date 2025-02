Maghreb: victoire juridique d’un rival concernant la polémique de maillot

Photo Pixabay

Un différend opposant un club algérien et un club marocain sur une question réglementaire a été définitivement tranché par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Après plusieurs mois de contestation, l’instance juridique internationale a statué en faveur de l’USM Alger contre la RS Berkane et la Confédération africaine de football (CAF). L’affaire portait sur l’autorisation donnée au club marocain d’utiliser un maillot comportant un symbole à portée politique, une décision que le club algérien contestait fermement.

Le verdict rendu par le TAS annule ainsi la décision de la CAF qui permettait l’affichage de ce symbole, en violation des principes de neutralité imposés par les instances sportives internationales. Cette décision marque un précédent en matière de réglementation sportive, confirmant le principe selon lequel les compétitions doivent rester exemptes de toute ingérence politique. L’USM Alger voit ainsi sa position validée par la plus haute juridiction sportive, ce qui constitue un enjeu majeur non seulement pour le club mais également pour l’ensemble du football africain.

Publicité

Dans un communiqué, l’USM Alger s’est félicité de cette décision, estimant qu’elle constitue une reconnaissance de ses efforts pour faire respecter les règles du jeu et préserver l’éthique sportive. Pour le club algérien, ce jugement démontre la nécessité de veiller à l’application stricte des règlements afin de garantir l’équité et l’intégrité des compétitions continentales.

Si la RS Berkane est désormais contrainte de modifier son maillot pour se conformer à la décision du TAS, l’USM Alger estime cependant que l’affaire n’est pas totalement close. En effet, le club algérien déplore les conséquences sportives et financières qu’il a subies, notamment son exclusion d’une finale et la perte d’une potentielle seconde étoile. La non-annulation du résultat du match ainsi que l’absence de sanctions contre le club marocain suscitent des interrogations, et l’USM Alger envisage d’entamer des démarches pour obtenir réparation. Une indemnisation de la part de la CAF pourrait être réclamée dans les prochains jours.

Cette décision intervient à un moment clé du calendrier footballistique, alors que les phases finales des compétitions interclubs africaines approchent. Une nouvelle confrontation entre les deux clubs n’est pas à exclure, mais cette fois-ci, les règles seront claires : la RS Berkane ne pourra plus arborer le symbole en question.