Florentino Pérez brandit six Ligues des Champions avant les élections du Real Madrid

À une semaine du scrutin présidentiel du Real Madrid, Florentino Pérez a accordé une interview au quotidien espagnol La Razón pour défendre son bilan à la tête du club et attaquer frontalement son rival, le candidat Enrique Riquelme.

« Nous avons remporté six Ligues des Champions en dix ans. Et maintenant ils disent que tout va mal. C’est incroyable », a déclaré le président sortant, en poste depuis 2000.

Riquelme dans le viseur

Pérez a qualifié les propositions de son adversaire de « désastreuses », l’accusant de mentir sur la situation financière et institutionnelle du club. Il a également réaffirmé son engagement à préserver le modèle de propriété collective, promettant de transférer une part du patrimoine financier du club à ses quelque 100 000 socios.

Le président sortant a aussi évoqué les difficultés sportives de la saison écoulée, attribuant la vague de blessures — jusqu’à 28 joueurs indisponibles simultanément au sein du premier effectif — aux séquelles physiques de la participation au Championnat du monde des clubs.

Un bilan record, une saison difficile

Sous la présidence de Pérez, le Real Madrid a remporté sept Ligues des Champions au total, dont six entre 2014 et 2024, ainsi que 58 titres toutes compétitions confondues sur les quinze dernières années, selon les chiffres avancés par le dirigeant lui-même lors d’une récente cérémonie pour les socios. Ces résultats font de son mandat le plus titré de l’histoire du club, devant celui de Santiago Bernabéu.

L’élection présidentielle du Real Madrid est fixée au 8 juin 2026. Florentino Pérez, réélu sans opposition en janvier 2025 jusqu’en 2029, brigue un nouveau mandat face à Enrique Riquelme, premier candidat à lui opposer une candidature formelle depuis plusieurs années.